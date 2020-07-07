【西甲】西維爾翼鋒入球後臨危受命　首個撲救擋走必入球保住勝利

有什麼比入一球更好？除了入兩球，就是入一球之後親自救一球，而且是必入球。 西甲西維爾凌晨主場1:0擊敗護級分子伊巴，連續11場不敗。今季表現大勇的阿根廷翼鋒奧甘波斯（Lucas OCAMPOS）可謂「玩晒」，不僅一箭定江山，更「一人救全家」。他完場前頂替龍門一職，救出伊巴龍門的最後一擊。

奧甘波斯今季從法甲馬賽轉投西維爾，立即發揮作用，搶得正選左翼位置。他在下半場56分鐘接應捷西斯拿華斯傳中，在遠柱趕到用腳背一挑，剛好在迪米杜域（Marko DMITROVIC）手底漏入，先開紀錄。

奧甘波斯（左二）射入本季聯賽第13球，助西維爾先開紀錄。（Getty Images）

開紀錄後，兩軍互有攻勢。戰至補時5分鐘，西維爾門將拖馬斯華斯歷（Tomas VACLIK）出迎與伊巴前鋒安歷基傑基（Enrique KIKE）碰撞，皮球中柱後被解圍，華斯歷倒地不起，結果要用擔架抬走。西維爾此時已用盡5個換人名額，十人應戰下只能找場上球員「頂更」，結果重任落在奧甘波斯身上。他披上華斯歷「遺下」的戰衣，不負所託。

先入球，再救必入球，隊友都「錫晒你」。（Getty Images）

華斯歷治理了5分鐘後離隊，奧甘波斯披上龍門球衣後立即面對伊巴大舉壓前，冀在最後一個界外球攻勢追和。兩軍在西維爾小禁區附近混戰，棄關上前的迪米杜域接應傳中快對方一步臥射，飛向龍門下方，正好越過大批西維爾球員。但「頂更」的奧甘巴斯及時橫移，剛好伸出左手，僅僅拍走，溜出來的球被柏保路巴拉斯（Pablo DE BLASIS）再次施射，飛向網仔之前再被捷西斯拿華斯大腳護空門解圍，球證不久鳴笛完場。重要1分總差一點點，令伊巴眾將相當失望，不禁抱頭，

奧甘波斯救全家逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 2

奧甘波斯勇救全隊，賽後相當興奮，甚至較平時入波，露出更歡樂的表情。西維爾連續11場聯賽不敗，排第4。伊巴則排16位，領先降班區6分。

迪米杜域被奧甘波斯二度傷害，相當無奈。（Getty Images）

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