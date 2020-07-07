【F1】法拉利提早一站升級　戰力上升冀可讓車手盡展所長

法拉利在揭幕戰奧地利站的排位成績不理想，但憑出色的戰術計算及陸克萊（Charles Leclerc）的精彩，於首戰得到了分站亞軍。 這支意大利車隊周二（7日）宣布，提早於第2站奧地利施蒂利亞站為戰車SF1000升級，預言可收窄與前列車隊之間的距離，可讓車手全力爭勝。

法拉利在揭幕戰前宣布，由模擬測試中發現研發設計上有問題，賽車升級需要暫緩到第3站匈牙利站才可推出，首兩站需要使用冬季測試的基礎格局。

法拉利首站憑陸克萊力戰得到亞軍。（Getty Images）

不預期可一次追上前列車隊

不過，這支意大利車隊周二表示，在奧地利施蒂利亞站將會提早升級，更新賽車的空氣動力部件，這些部件原定於匈牙利站推出，故法拉利亦留下伏筆，預言未必會用上全部零件。

法拉利聲明中「戴定頭盔」：「我們並不預期今次升級就可以完全追上與前列車隊的距離，但今次update可提升圈速，讓車隊更靠近前列，讓車手可在更佳情況下發揮。」

法拉利CEO稱讚陸克萊首站表現。（Getty Images）

華迪爾批評SF1000「難以駕馭」。（Getty Images）

奧地利站頭5名車手（按圖放大）：

The Prancing Horse又指提早更新賽車，是為了測試研發方向是否正確，又預言「有可能要Back-to-back升級。」以首站排位賽成績而言，法拉利比最大競爭對手平治慢了差不多一秒，一次升級就要追上0.9秒實屬「天方夜譚」，真正縮短多少距離，今周就可得知。

法拉利期望第2戰可以縮窄與前列車隊的距離。（Getty Images）

奧地利站排位賽前十：

1. 保達斯（Valtteri Bottas/芬蘭/平治）時間：1分02秒939（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

陸克萊首站力戰得亞軍，但另一邊廂華迪爾（Sebastian Vettel）就在賽後批評賽車「難以駕馭」，「只是打轉一次十分夠運」。法拉利CEO甘美拿尼（Louis Camilleri）稱讚陸克萊之外，亦表示會全力找出華迪爾未能跑出理想表現的理因。

奧地利施蒂利亞站將於今周五（10日）展開。

F1首8個分站賽程（按圖放大）：