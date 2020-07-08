【韋碧克降臨】倒掛金勾入世界波做贏波功臣　領屈福特取關鍵3分

韋碧克射入倒掛金勾，助屈福特在護級大戰中全取3分，擊敗諾域治。這位曾效曼聯及阿仙奴的英格蘭射手，去年夏天自由身轉投屈福特，受傷患困擾，到今場才射入加盟後首個英超入球。

當地時間昨晚（7月7日）護級大戰，由尾4的屈福特主場對包尾的諾域治。諾域治有個好開始，在4分鐘由貝安迪亞開紀錄，但屈福特在10分鐘由奇治戴臣追平，兩隊半場踢成1：1。

貝安迪亞為諾域治先開紀錄。（路透社）

奇治戴臣為屈福特追平1：1。（路透社）

屈福特奠勝的入球，在55分鐘出現，當時他們快速反擊，伊斯美拿沙亞在右路快放，推入禁區，之後地波傳中，打算傳予中路入楔的韋碧克。諾域治守將麥斯艾朗斯截到，但解圍不清脆，見高不見遠，落在韋碧克在控制範圍之下。

韋碧克入球動態逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

韋碧克背對龍門，他見四野無人，就在12碼點位置，施展倒掛金勾，一射入網，助屈福特領先，並且靠這個入球，最終以2：1擊敗諾域治。屈福特贏波後得31分，雖然續排尾4，但離降班區有4分之差。

韋碧克倒掛金勾片段：

29歲的韋碧克靠這個世界波搶盡風頭，也是一吐烏氣。他去年離開阿仙奴，以自由加盟屈福特，但在10月腿筋受傷，缺陣3個月，至今值為屈福特5次英超正選披甲。這一球倒掛，也是他為屈福特射入的首個英超入球。韋碧克上次在英超入波，已經是2018年8月代表阿仙奴對韋斯咸的比賽。

屈福特主帥皮亞臣上任後，幫球隊一步一步遠離護級漩渦。（路透社）

屈福特主帥皮亞臣賽後說：「韋碧克一直很困擾，他以高姿態來投，但很早就受傷了。他一直保持耐性，很渴望復出。當我不派他上陣時，他很失望，但他相信我們會給他最好的照顧。」

至於韋碧克就形容這個入球對他及球會都十分重要，他續說：「我們還有4場比賽，我們會全力以赴。我在訓練中練習過（倒掛射門）很多次，終於有回報。我雙眼一直注視皮球，直至它入了網，一切都很完美。這是一個精彩的入球，我十分滿意。」

諾域治主帥法基相當憂愁，因為他們再輸一場就降班。（路透社）

韋碧克這個入球除了為屈福特的護級帶來希望，還一腳將諾域治踢入降班邊緣，現時諾域治只得21分，離尾4的屈福特有10分之差，若果他們下場對韋斯咸輸波的話，就肯定提早降班。