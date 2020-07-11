香港棒球｜港將疫市首開室內棒球訓練中心　比台灣更貼地的體驗

熱情總有冷卻時，但當熱情昇華成使命感，故事就有新篇章。 香港棒球隊捕手譚浩賢（Benny），戀上這項在香港十分冷門的運動，注定要肩負推廣棒球的使命，即使裸辭，也和隊友趙嗣淦一起創業，開設全港首間室內棒球訓練場，希望更多人接觸棒球，與白皮球長相廝守。 攝影：葉詩敏

Benny憑一顆對棒球的心，從球員到現在成為老闆。（葉詩敏攝）

「我想和棒球生活。」一矢中的說出Benny對棒球的使命感，但這不是易事，始終在香港以棒球生活根本是遊戲中的困難模式，沒有職業聯賽，即使被選入港隊，也不屬體院的精英體制，無法受薪做全職運動員。

「BallPark」於早前限聚令期間開業，大失預算，幸好譚浩賢性格樂觀，反而趁機增加不少設備。（葉詩敏攝）

熱情，不足以令自己與棒球過活。

出身平凡家庭的Benny，為了在香港實現「棒球生活」，選擇最高風險的做法：創業。他跟隊友趙嗣淦合資創辦以棒球補習班為概念的室內訓練中心「BallPark」。這個概念在香港非常冷門，Benny的家人當然擔心，一度反對他創業。幸好，學校尚未正式開業時，Benny倆人宣傳訓練課程，報名人數已超出預期，最少解決到短期資金問題。

譚浩賢與趙嗣淦堅持用美國品牌發球機，令大家有更好的打擊體驗。（葉詩敏攝）

金錢問題得以解決，BallPark原定在4月1日開業，但撞正疫情和限聚令，所有室內訓練中心都要停止運作，在落實限聚令前報班的學生，無法如常上課， 但Benny依然樂觀，「可能是塞翁失馬焉知非福」。限聚令期間，他們檢討場地，增加不少設施，令場地比之前更安全，Benny說：「限眾令當然影響課堂運作，但也藉此想清楚公司方向，不是壞事。」除了安全與衛生問題，他在經營理念也想得更深，由最初的「棒球補習班」，為現役棒球員提升技術，到現在Benny想推廣棒球至更多層面，嘗試以相對便宜的價錢開辦棒球新手課程，在香港推廣棒球。

雖然BALLPARK租場不包教練 ，但譚浩賢有空就會教大家不同的技巧。（葉詩敏攝）

疫情持續，BallPark推遲到5月中開業，設備更完整，譬如發球機要用美國製的專業貨色，拒絕翻版次貨，Benny說：「要令棒球專業化。雖然從淘寶入貨成本較低，我也看過台灣的發球機，但最後都選用最貴的美國製發球機，令大家享受更穩定的打擊體驗。」專業設備不代表價錢離地，如果你體能好，可以打足兩小時，比起棒球文化普及的台灣還要便宜，Benny和趙嗣淦閒時更會從旁指導。

除了一般租場，BALLPARK亦有不同課程，如捕手和投手課程。（葉詩敏攝）

事實上，Benny本有正職，他笑說：「本身收入就不高，裸辭了，不算什麼犧牲，本身也不怕失去什麼。沒有棒球，我不會變得更有錢，我希望在自己專業的領域發展，搏一搏。」Benny直言，現在收入少了，工作卻多了，但能夠在香港推廣棒球，過着「棒球生活」，那是熱愛、是使命、也是責任感。

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