【足球轉會】一球會收容曼聯兩棄將　狼隊猛將掀曼城祖記爭奪戰　

曼聯陣中變得可有可無的守將菲爾鍾斯及中場連格，竟然有人願意接收，那人正是前曼聯領隊莫耶斯。 至於一度與利物浦和巴塞隆拿扯上關係的狼隊翼鋒艾達馬查奧爾，則盛傳成為另外兩大豪門爭逐對象。

曼聯傳奇領隊費格遜年代已在陣中的菲爾鍾斯（Phil Jones），效力曼聯9年，經歷費Sir、傑斯（看守領隊）、莫耶斯、雲高爾、摩連奴和蘇斯克查六任主帥。即使不時受傷患困擾，仍不乏出場機會。

今季球隊重金引入中堅哈利馬古尼，銳意改善防守質素，變相大大減少鍾斯上陣時間。他只曾兩度在聯賽上陣，在陣中可有有無，即使合約2023年才屆滿，目前28歲仍處當打之年，離隊相信只是時間問題。

六朝元老菲爾鍾斯失寵，今季只2次在聯賽上陣。（Getty Images）

蘇斯克查繼續去蕪存菁

連格（Jesse Lingard）身為曼聯「親生仔」，蘇斯克查已經給予大量機會，可惜他未能把握，今季英超20次上陣0入球0助攻。今年1月波基斯費南迪斯加盟並立即融入球隊，立即令連格「入雪櫃」，只曾在兩場英超共上陣23分鐘，其餘時間不是在後備席就是不入大軍名單。

27歲的他跟曼聯合約明年6月屆滿，因此早前已多次盛傳有球隊向他招手。令人意外的是，英國《獨立報》指韋斯咸領隊莫耶斯希望一次過收購連格和鍾斯兩個曼聯失意之人，但必須在今季護級成功的前題下才能出手。

莫耶斯念舊冀收容兩將

兩人均是莫耶斯在曼聯執教期間的舊部下，合作相信不成問題。可是目前韋斯咸33戰得31分排16位，護級形勢仍然不明朗，一切也許尚是言之過早。

相反，狼隊超強翼鋒艾達馬查奧爾的爭奪戰一觸即發。繼利物浦和巴塞隆拿之後，曼城和祖雲達斯銳意加入戰團。

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最強翼鋒的歸宿

24歲的爆肌男查奧爾今季表現一鳴驚人，一眾豪門均對他虎視眈眈，據ESPN消息指出，查奧爾本人不抗拒留隊，前題是球隊成功打入前四或贏得歐霸冠軍，以取得來季歐聯資格。

這點並不易達成，據了解失去翼鋒利萊辛尼的曼城，以及決意將攻擊線年輕化的祖雲達斯，已快巴塞一步率先出手。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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熱刺兩將勢出走 車路士續追夏維斯

急於出售古天奴的巴塞隆拿，被指向熱刺問價求購中場尼當比利。由於這支西班牙巨人陷入財困，交易將以現金加球員來進行，而熱刺或以陣中小將施斯隆作為部分交易籌碼。

即使不被交易至巴塞，施斯隆來季留隊機會亦不大。由於在主帥摩連奴麾下幾乎完全沒有出場機會，熱刺為免阻礙這個20歲新星發展，希望將他外借到其他球隊提升實戰經驗。

至於令一眾歐洲豪門趨之若鶩的利華古遜21歲中場夏維斯（Kai Havertz），不少球隊被他9000萬英鎊的身價嚇窒，銳意擴軍的車路士被指在收購此子方面處於領導位置。

【今夏已落實轉會】