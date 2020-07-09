【英超】沙拿梅開二度　利物浦輕取白禮頓　狼隊連敗爭歐聯告急

提早封王的利物浦由沙拿梅開二度及隊長佐敦軒達臣建功，以3：1作客擊敗白禮頓，再與破英超紀錄的100分接近一步。 另外，力爭歐聯席位的狼隊再遇挫折，作客遭同樣爭取歐洲賽資格的錫菲聯絕殺，現時已被第4位的李斯特城拉開7分距離。

英超重開後，4輪賽事取得7分的白禮頓，減輕不少護級壓力，今仗前已與降班區域拉開9分距離，護級形勢十分有利。白禮頓今仗主場硬撼冠軍利物浦，主隊在開賽早段未入局下在後場兩度失誤，短時間內被紅軍連入兩球。

利物浦在開賽初段兩度把握對方後場犯錯，早段已領先兩球。（路透社）

白禮頓的戴夫保柏（Davy Propper）接應門將賴恩的傳送，被拿比基達衝前搶去腳下球，並橫傳予沙拿先開紀錄。兩分鐘後，守衛韋斯達（Adam Webster）引球推進時「甩腳」，被紅軍取得控球權後，沙拿回傳予佐敦軒達臣禁區外撞射破網，上半場8分鐘領先至兩球。主隊戰至上半場末段，杜沙特接應蘭普堤（Tariq Lamptey）的傳中第一時間窩利抽射建功，在半場前追成1：2。

利物浦下半場中後段再度攻破白禮頓大門，羅拔臣開出角球，沙拿搶點成功罕有地以頭槌建功，在76分鐘梅開二度，亦是他今季第19個聯賽入球，在神射手榜3球落後榜首的華迪。利物浦結果以3：1擊敗白禮頓，在34輪賽事取得92分，若在餘下4輪賽事中再取3場勝仗，便可以超越曼城在2017/18球季創出的100分紀錄。

沙拿梅開二度，今季累積19個聯賽入球，仍然有望爭奪神射手寶座。（路透社）

周三深夜英超戰果：

狼隊遭絕殺兩連敗 爭歐聯資格愈見渺茫

繼上輪兩球不敵阿仙奴後，狼隊爭奪歐聯席位的機會再受打擊，今仗作客鬥回勇的錫菲聯，即使狼隊今仗在控球率上佔優，可惜亦未能攻破對方的大門。仍有望爭取歐洲賽資格的錫菲聯，由艾根（John Egan）在最後一擊接應頭槌得手，在93分鐘絕殺對手。

錫菲聯的艾根連續兩場有進帳，這兩個入球助球隊取得重要的4分，對爭奪歐洲賽席位相當有利。（路透社）

艾根連續兩仗在關鍵時刻建功，協助球隊取得4分，現時以51分升上第7位；飲恨的狼隊不經不覺已被錫菲聯追至僅一分落後，與歐聯入場券愈來愈遠，已被第4位的李斯特城拉開7分距離。

狼隊吞下兩連敗，如今爭奪歐聯席位機會渺茫。（路透社）

英超第34輪直播賽程（按圖放大）：