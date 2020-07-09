【西甲】愛斯賓奴加泰打吡一球不敵巴塞　提早三輪篤定降落西乙

西甲榜尾的愛斯賓奴，在關鍵的生死戰上演「加泰隆尼亞打吡」，作客巴塞隆拿。為爭標沒有失分空間的巴塞，由蘇亞雷斯一箭定江山，同時令愛斯賓奴提早三輪篤定降班，而中國前鋒武磊來季的前途再度成為焦點。

經歷五連敗﹑賽前落後安全區域11分的愛斯賓奴，護級機會本已相當渺茫，今仗更需作客次席的巴塞隆拿，想創造奇蹟可謂難上加難。

愛斯賓奴護級大戰一球飲恨吞5連敗 武磊做好逃亡準備

愛斯賓奴不敵皇蘇吞4連敗 賽會「神舉動」誤洩降班玄機

早前未受重用的基沙文，在今仗再度正選披甲。（路透社）

鬧出將帥不和的巴塞隆拿，隊長美斯﹑蘇亞雷斯及基沙文以正選攻堅，而效力愛斯賓奴的中國前鋒武磊則先列後備。兩軍在上半場互無紀錄，在下半場開賽初段，半場入替的「巴塞神童」安素法迪（Ansu Fati）「起飛腳」，鞋底踩中對手的腳脛，球證隨即出示紅牌，然而愛斯賓奴的人數優勢僅維持3分鐘，普爾羅辛奴（Pol Lozano）向碧基作出相同的犯規，球證在翻查VAR後改判紅牌，兩軍均以十人應戰。

半場入替的安素法迪，僅戰5分鐘就因一記粗野犯規被逐。（Getty Images）

愛斯賓奴的普爾羅辛奴與法迪犯下相同的犯規，逃不過被逐的命運。（Getty Images）

巴塞在3分鐘後，基沙文後腳傳給美斯起腳，被愛斯賓奴守衛封阻，蘇亞雷斯立即上前補射建功，在56分鐘打破僵局。愛斯賓奴方面在末段換入武磊，力圖平反敗局，可惜球隊終以以一球飲恨，聯賽吞下6連敗之餘，更提早3輪篤定降班，事隔27年再戰西乙。巴塞隆拿以76分續居次席，落後踢少一場的皇馬1分。

蘇亞雷斯攻入全場唯一入球，一球力克愛斯賓奴。（路透社）

去季煞科戰入球奠勝 球迷高唱「武磊之歌」最威水

隨愛斯賓奴降落乙組，來季將不會看見武磊穿起愛斯賓奴球衣在西甲賽場中亮相，而「武球王」的前程再度成為焦點。早前已有消息傳出，狼隊及屈福特兩支英超球會有意「打救」武磊，令他會由西班牙轉戰英格蘭。

武球王帶領球隊重返歐戰 愛斯賓奴球迷高唱「武磊之歌」

武磊在去年初加盟愛斯賓奴後，一年半間為球隊在聯賽合共攻入7個入球，而他在去季煞科戰射入致勝一球，助球隊擊敗皇家蘇斯達，並以第7名完成聯賽及取得出戰歐霸外圍賽的資格，一眾球迷在賽後高唱「武磊之歌」，相當威水。今季球隊經歷多次易帥，影響武磊的上陣時間，他更在聯賽期間確診患上新冠肺炎，即使「武球王」病癒後出戰復賽首仗交出入球助球隊取勝，但最終無法阻止球隊降班。

武磊在完場前入替，未能為球隊平反敗局。（Getty Images）

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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曾外流歐洲的著名中國球員：