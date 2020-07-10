【歐聯】8強亂鬥　皇馬曼城勝方或遇祖雲達斯　巴塞拜仁或爭入4強

歐洲聯賽冠軍盃經過肺炎疫情的停擺後，將於8月初復賽。8強賽事對碰和4強走線完成抽籤，其中16強尚未分勝負的4對組合竟抽在同一線路，在4強碰頭；至於另外4隊已躋身8強的RB萊比錫、馬德里體育會、阿特蘭大和巴黎聖日耳門則在另一邊線路上相遇。

由於疫情關係，歐洲足協亦強調保持社交距離，故抽籤在歐足協總部進行，各球會則留在自己國家以視像形式觀看。抽籤為營造氣氛，主持人以視像連線形式向各球會代表進行問答，不過由於「網絡不給力」，場面有些尷尬。

曼城對皇家馬德里次回合比賽，鐵定會在曼城主場上演，雙方會在8月初碰頭。（Getty Images）

歐聯8強抽籤結果：

RB萊比錫 VS 馬德里體育會 阿特蘭大 VS 巴黎聖日耳門 *曼城（2）或皇家馬德里（1） VS *祖雲達斯（0）或里昂（1） *巴塞隆拿（1）或拿玻里（1） VS *拜仁慕尼黑（3）或車路士（0） *括號內為首回合賽果，次回合主場者先列

歐聯的16強賽事仍有4場未完成，而華倫西亞與阿特蘭大的賽事在閉門下上演，後者8強抽好籤，有力再晉一級。（資料圖片／Getty Images）

按抽籤結果，今屆歐聯神奇球隊阿特蘭大或有可能再創奇蹟，8強一場過賽事遇上因疫情而久疏戰陣的巴黎聖日耳門，話題十足！若晉級則會遇上RB萊比錫與馬體會勝方爭入決賽。

巴塞皇馬或4強惡鬥

另一邊廂，全部強隊聚在一起上演大亂鬥。曼城和皇馬晉級一方，將會遇上祖雲達斯或里昂勝方；勝出後4強對手，會是巴塞或拿玻里，還是拜仁慕尼黑或車路士？相信也有一番惡鬥。

歐聯由8強起至決賽賽事，全數將在8月於里斯本舉行。（資料圖片／Getty Images）

由於16強賽事中仍有4場未進行次回合賽事，故此8月7日及8日會先進行16強次回合賽事，仍維持主客制。然後賽事會轉為「賽會制」，8支參賽球隊會前往葡萄牙里斯本，在8月12日至15日會進行一場過的8強比賽；18及19日會踢4強，而今年度歐聯決賽會在8月23日舉行。

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：