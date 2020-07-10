【林丹退役】掛拍5日後宣告明年再戰大賽　「如果長胖就不打了」

中國一代羽毛球天王林丹本月4日透過微博宣布退出國家隊，不再征戰國際賽。 宣布退役後5日，「超級丹」為球迷帶來一個喜訊：明年仍有望看到他再現身大賽舞台。

林丹日前在一個發布會上，向在場媒體透露，自己雖已退出國家隊、不再參加國際賽，但35歲的自己仍然有機會重返賽場：「明年3月如果長胖就不打了，沒長胖的話想好好努力一下，目前已經參加了5屆全運會。如果一切順利的話，也蠻期待再參加一屆的」。林丹在05、09、13及17年4屆全運會都奪得羽毛球男單金牌。

回味林丹昔日英姿：

+ 16 + 15 + 14

林丹又坦言，宣布退役後，第一個感受是「輕鬆」：「雖然心情很複雜，但是肩膊上很多東西沒有了，就會輕鬆一點……退出國家隊心情確實很複雜，畢竟待了20年，心裏有很多說不出的。」他亦透露自己決定從國家隊退役的原因：「首先確實是因為傷病，這是每個職業運動員繞不開的問題。20年下來，到了後期覺得自己已經沒有狀態去完成訓練和比賽，所以選擇了告別」。

「超級丹」宣布退役當日，是在下午發布退役感言，原來背後亦有其意思：「選擇在中午12點後發，是覺得這是生涯的一個階段，人生下半場開啟」。