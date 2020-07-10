【歐霸】曼聯近態勇一片坦途　國米利華古遜或8強相遇

歐霸盃今日亦抽籤決定8強至決賽走線，近況回勇的英格蘭代表曼聯在16強首回合手執5個作客入球幾可肯定出線。8強對手，會是丹超哥本哈根和土超巴沙克舒希的勝方，晉級機會亦高。不過，入決賽最大障礙，是有機會在4強遇上同是英格蘭的狼隊、「歐霸專家」西維爾或羅馬。

16強賽事因為疫情而暫停，有6對比賽組合仍未舉行次回合，歐洲足協已公布會在8月5日及6日，在原定舉辦地點踢主客制的次回合。至於連首回合都未踢的兩對「意西對碰」，西維爾對羅馬，及國際米蘭對基達菲，將安排8月5日及6日在德國，一場過決定出線權誰屬。

歐霸盃8強至決賽抽籤完成，賽事會在8月份於德國進行。(Getty Images)

歐霸8強抽籤結果：

狼隊（1）／奧林比亞高斯（1） VS 西維爾／羅馬 曼聯（5）／寧斯（0） VS 哥本哈根（0）／巴沙克舒希（1） 國際米蘭／基達菲 VS 利華古遜（3）／格拉斯哥流浪（1） 薩克達（2）／禾夫斯堡（1） VS 巴素利（3）／法蘭克福（0）

*括號內為首回合賽果，次回合主場者先列；兩場首次回合均未舉行的對碰會在德國進行一場過賽事。

歐霸將於德國4個城市舉行餘下賽事。（Getty Images）

包括曼聯在內的歐霸最後16強，據報將在德國完成餘下賽事。（資料圖片／Getty Images）

16強比賽全數完成後，8強開始會和歐聯一樣轉為「賽會制」。8支參賽球隊會前往德國，在8月10日及11日舉行8強；16及17日會踢4強，而今年度歐聯決賽會在8月21日在德國的科隆舉行。8強以後賽事，全部一場過決勝負。

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