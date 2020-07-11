【英冠】韋根瀕破產降班全城自救　球迷眾籌助運作欖球隊求購股權

英冠球會韋根被港商班主歐陽偉基突然申請破產保護，球隊被英格蘭聯賽會扣罰12分，頓時陷入降班甚至存亡危機。 球隊前途未卜，將帥未有放棄，就算現時兩折支薪，仍然搶分。他們上仗聯賽取勝，領隊曲克（Paul Cook）賽前「OT」，不斷打電話慰問被解僱的員工，盡顯對母會的愛。

53歲的曲克生於利物浦，1984年展開職業生涯，出道球會正是韋根。2017年夏天，他回歸剛從英冠降至英甲的母會執教，該季立即奪標而重返英冠。韋根對他來說，如同第二個家，這個家卻在過去一個月急速敗落。

曲克賽前「瘋狂打電話」，希望慰問剛剛失業的手足。（Getty Images）

港商國際娛樂上月初把擁有權售予另一港資財團Next Leader Fund，兩家公司均有國際娛樂主席蔡朝暉擁有股份。Next Leader Fund於上月中又有股權變動，由拍檔歐陽偉基變成大股東，結果本月2日稱新冠肺炎疫情打擊，加上英冠經濟效益欠佳，突然申請破產保護。破產管理人評估後，為確保球隊運作，周一（6日）裁減75名員工，曲克及一眾球員亦被「拖糧」到同日，且只收到20%薪金。

曲克在8日主場對昆士柏流浪的聯賽前提早開工，逐一致電所有慘吃「無情雞」的舊同事，表示為事件感到悲傷，並表達關心。而球員亦沒有坐以待斃，自力更生，險勝1：0。

韋根球員與球會同在，兩折支薪下仍然拼搏，結果由基化摩亞（左）一箭定江山，擊敗昆士柏流浪。（Getty Images）

曲克不斷打電話一事曝光，感動球迷。曲克回應時流露對韋根的愛：「這樣做不是為了我，不在於我因而睡少了，而是關乎韋根這城鎮，以及失業的人。我在這裏出道，看着球隊進步，如今有幸帶領3年。這球會一定要運作下去，帶給小城歡樂，而不是哀傷。」

曲克坦言近一星期是教練生涯中「最差、最艱難一星期」。對昆士柏流浪贏得驚險，曲克認為至少為球迷帶來歡喜，揚言球隊會繼續戰鬥下去，「落敗會摧毀這城鎮。縱然可能會含淚離開，但我們還未降班」。

英冠仍未開放給球迷入場，觀眾席只有紙板球迷。（Getty Images）

小城裏的各方，尚未放棄拯救自己的傳統。韋根已聘請律師團，冀上訴推翻扣分令。韋根球迷眾籌13.5萬鎊，供球會應付日常開支，如剷草機的汽油等。同市的欖球聯賽隊已與破產管理人洽商，希望收購球隊。韋根市議會已去信英格蘭聯賽會，指韋根在兩家香港公司之間易手，在極不公平情况下成為受害者。

韋根能否自救，確保不會降班，未來三仗相當關鍵。（Getty Images）

至於場內，曲克領軍下韋根自2月開動著名的「季尾模式」。連同擊敗昆士柏流浪，13場聯賽取得8勝3和2負，餘下4仗之際領先尾三的侯城8分，未來三場對手班士利、侯城及查爾頓，全為護級分子。保持場上表現，「韋根人自救」或可成真。

韋根在馬天尼斯（右）帶領下，2013年奪得足總盃。（Getty Images）

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