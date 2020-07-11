【英超】韋斯咸安東尼奧大四喜　獨力送諾域治落英冠

降班生死戰，諾域治﹑韋斯咸及屈福特同時亮相周六英超早場，一旦「金絲雀」未能取勝，將提早三輪篤定降班。 諾域治開季表現搶鏡，但未能維持，在英超重開後5連敗，今場以0：4不敵韋斯咸，提早宣告護級失敗。

以21分在英超敬陪末席的諾域治，賽前與處於安全區域的屈福特及韋斯咸相距10分，今仗非勝不可，但即使全取3分，亦要寄望屈福特不敵紐卡素，留級才有一絲希望。

英超賽會特意將諾域治及屈福特兩場賽事編在同一時間，屈福特及韋斯咸仍要為護級努力，加上諾域治復賽後遭遇5連敗，形勢嚴峻。

護級剩下數字上可能性的諾域治，在不敵韋斯咸篤定降班。（路透社）

護級只剩下數字上可能的諾域治，被韋斯咸的安東尼奧打破最後希望。開賽11分鐘，安東尼奧近門頭槌先開紀錄，及後再向主隊「補多刀」，完半場前接應罰球跳頂入網。安東尼奧下半場未有留手，在54分鐘連中三元，加上下半場29分鐘近射得手完成「大四喜」，並在77分鐘被調離場，結果球隊4球大勝諾域治，以34分暫列聯賽第16位。

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安東尼奧個人獨攬4個入球，一手送諾域治落英冠。（路透社）

普基及簡威爾等球員在季初表現突出，諾域治令人眼前一亮，力戰僅敗予利物浦及車路士後，爆冷擊敗曼城更是代表作。但諾域治恍如將所有力量用在曼城一仗，及後表現回落，7場不勝，徘徊下游。一蹶不振的「金絲雀」，連同今仗，在英超重開後6連敗，提早三輪降落英冠，第5次英超降班，亦是第3次在英超「一季遊」，淪為升降機。

諾域治在季初爆冷擊敗曼城，是他們今季的代表作。（資料圖片／Getty Images）

諾域治降班已成定局，另一邊廂的屈福特先落後一球，隊長甸尼在下半場以12碼梅開二度，協助球隊反勝紐卡素2：1，取得寶貴3分，與降班區域拉開6分距離。

甸尼12碼梅開二度，協助屈福特反勝紐卡素。（路透社）

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