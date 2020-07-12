【英超】車路士恐怖防線再出醜　輸波比數再次跟新贊助商不謀而合

英超「三哥」車路士作客0：3不敵錫菲聯，一眾守將輪住出醜，賽後領隊林柏特怒言：「我們實在太慢了！」 今仗是他們自英超復出以來第四場聯賽，巧合的是，也是第四次在比數中出現新球衣贊助商「3」這數字，命中率100%。

今季表現突出的升班馬錫菲聯，以穩守突擊對付車路士的策略十分有效。開賽18分鐘藍軍門將阿列沙巴拿加擋出主隊射門後，一雙中路守將基斯坦臣與葛特蘇馬呆若木雞站立原地，被麥哥迪克衝前射入。這個32歲前鋒經歷整個球季到第26次上陣，終於取得個人首個英超入球。

33分鐘車仔再失一球，下半場一次反擊麥哥迪克再入一球，為錫菲聯鎖定3：0勝果。英超復賽以來，車路士在四輪聯賽不是攻入3球，就是被對手攻入3球，巧合得令人嘖嘖稱奇。

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林柏特：教訓沒齒難忘

車路士領隊林柏特在場邊愈看愈氣，賽後大方讚揚對手表現之餘，同時批評己方球隊不足，「我們實在太慢，不能讓翼鋒入局。我們嘗試取得控制，雖然做到了但威脅力不足」。他分析，「落後0：2只會令自己陷入困難局面。失望，錯誤，必須分析全季表現然後向前看。」

輸波後車路士仍以60分暫列第三位，林柏特稱，「我們必須盡快忘記今仗，全力為前四位戰鬥。今仗我受到很多教訓，我一定不會忘記。」錫菲聯全取3分後以54分暫時升上第六位，繼續向來季歐洲賽資格邁進。

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ESPN分析：如不改善防線 車路士無法爭冠

今季車路士在林柏特領軍下有一片新氣象，一眾年輕球員表現可圈可點。可是受制防線問題，水平始終不夠利物浦和曼城穩定。左閘馬高斯阿朗素踢法有前無後，回防速度慢；中堅基斯坦臣經常是球隊最弱一環，今仗半場已被換走；另外兩個中堅葛特蘇馬和魯迪格也不見得滴水不漏。貴價門將阿列沙巴拿加表現中規中矩，右閘艾斯派古達已是最穩健一人。

車路士來季似有意大肆擴軍，目前已購入RB萊比錫前鋒迪姆華拿和阿積士中場薛耶治，並正追逐利華古遜天才中場夏維斯和韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯。可是EPSN記者Mark Ogden直言，車路士即使前線球員表現出色，如不改善防線，來季不可能問鼎英超聯賽冠軍。

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