【英超】費南迪斯博12碼惹模仿　維拉狼隊學足同人唔同命

英超今季的VAR爭議到季尾依然持續，賽會早前更承認同日3個關於12碼的判決一律出錯，當中曼聯波基斯費南迪斯的一球最為離譜。 上次成為「受害者」的阿士東維拉有隊長基亞利殊今輪賽事「有樣學樣」，重施「般奴」故技博12碼，惟VAR終於做齣好戲，推翻12碼的判決。

VAR今季成為英超的「風頭人物」，多次被外界炮轟，開季至今爭議聲不絕於耳，亦刷新球迷的認知，例如腳指甲及手臂越位等。VAR在上輪聯賽再獻新猷，曼聯中場波基斯費南迪斯轉身時踩中維拉球員腳脛，但VAR認為「般奴」沒有犯規外，更指他被對手侵犯而獲判12碼，這個失球打亂維拉的陣腳，最終3球落敗。

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重溫費南迪斯上輪的爭議12碼（按圖放大）：

上仗VAR的「受害者」維拉，立即從中學習，在主場鬥水晶宮的一仗中，隊長基亞利殊嘗試「以其人之道，還治其人之身」，在禁區內急停引來對方球員出腳攔截，他踩中對方的腳面後倒地，球證艾堅遜立即吹罰12碼。在重播犯規片段中，基亞利殊明顯未有被對方踢中，結果VAR球證摩斯（Jonathan Moss）明察秋毫，推翻12碼的判決。

基亞利殊有樣學樣博12碼片段：

Pray for @JackGrealish fellow clarets 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 , hope he ok in time for championship next season #twitterclarets pic.twitter.com/AdxdRi9uDj — Lee (@LeeSmit27816669) July 12, 2020

基亞利殊在賽後接受訪問暗諷賽會判決不一，表示若果以上仗尺度而言，這個犯規應該成立，「我認為我踢中對方球員，我也不清楚這是12碼與否，但我們上仗對曼聯時，費南迪斯有一個類似的犯規，若果以相同尺度的話，相信這個犯規應判罰12碼。」

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基亞利殊賽後暗諷賽會，若以費南迪斯的12碼為尺度的話，他今仗亦應獲得12碼。（路透社）

同日的英超早場狼隊主場對愛華頓，同樣出現類似犯規，狼隊普丹斯（Daniel Podence）以一敵二，擺脫對手後殺入禁區，迪治尼落腳攔截時，普丹斯使出「施丹轉身」後倒地，但同樣有踩中對手之嫌，球證泰萊直指12碼點，VAR球證未有介入，結果由射手占美尼斯操刀得手。

普丹斯轉身時亦有踩中迪治尼，但球證照樣判罰迪治尼犯規。（路透社）

普丹斯博得12碼逐格睇：

英超周日晚戰果（按圖放大）：