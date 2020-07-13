【體壇熱話】奧運銀牌女神被指搭上人夫　眼利網民發現「案中案」

2016里約奧運羽毛球混雙銀牌得主、馬來西亞羽毛球選手吳柳螢（Goh Liu Ying），歷年獲獎無數，因外貌標緻、實力上佳，一向被奉為「大馬羽毛球女神」。 不過，近日有馬來西亞網友稱遭她介入家庭、更指她是「綠茶婊」，吳柳螢憤怒回應，更稱會採取法律行動；疑似男事主亦出面回應，卻反遭網民狠批。

吳柳螢現年31歲，她除在2016年為馬來西亞與拍檔陳炳順合作，奪得首面羽毛球雙打奧運獎牌，亦曾在亞洲錦標賽奪冠，近年亦奪得不少公開賽冠軍。吳柳螢在馬來西亞人氣頗高，加上運動員形象健康，常出任廣告代言人。

吳柳螢（右）在2016年里約熱內盧奧運會，與陳炳順一同奪得羽毛球混雙銀牌。（Getty Images）

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一位名為Yan Yan Chong的網民日前在Facebook群組「KL吹水站」發文，矛頭直指吳柳螢：「吳柳螢小姐，身為馬來西亞羽毛球國家隊選手，大眾人物的你，為何就一定要選擇破壞人家有孩子的家庭呢？」之後提及從5月開始有足夠證據「與我的男人攤牌……他選擇與你分手」，但吳柳螢苦纏不休，該網民直指吳是「一枚徹底的綠茶婊，白蓮花」，最後更道：「男人你那麼想要就拿去吧，畢竟你絕對不會是他人生中最後一個的女人」。其後，更上載了吳柳螢與一名男子的親密照。

指控吳柳螢的網民亦貼出了聊天紀錄及相關照片：

吳柳螢隨後透過社交網絡作回應，她直指一切都是「毀謗」：「相信大家看到網上一些不真實的流言，這些對我造成的傷害以及不正當的毀謗行為，我已經採取了法律行動，相信法律會給大家一個答覆。謝謝大家的關心。」

其後，「KL吹水站」亦出現一位名為「Leonard Lim」的網民，以男事主身份貼出一份文件，稱自己在2017年已與Chen姓妻子離婚，不過有眼利的馬來西亞網民發現「案中案」－－文件標題「Decree Nisi」只能證明兩人已申請離婚，卻不是離婚判決書，無法證明兩人已正式離婚，意味吳柳螢可能亦受騙；更有網民「起底」男事主，發現他在2018年仍與元配出雙入對、一同出席朋友聚會，相當奇情。

甚至有人猜測，吳柳螢仍在力爭東京奧運資格，因而遭抹黑針對，目前吳柳螢與陳炳順的組合名列混雙世界排名第7，只要保持成績就可以獲得奧運資格。