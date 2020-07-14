【英超】格連活特被踩中VAR無示意　蘇斯克查：污穢的犯規

曼聯錯失躋身前四的機會，主場被修咸頓在最後關頭攻入追平一球，痛失兩分續居第5位。紅魔鬼的新一代三叉戟，馬迪爾及拉舒福特各建一功，格連活特則未能再延續其強勢，「青木」今仗被對手踩中腳脛，但球證及VAR亦未有對犯規作出任何表示。

隨車路士及李斯特城悉數敗陣，是曼聯爬頭登上前四的大好機會，惜紅魔鬼在完場前被修咸頓的小將奧巴菲美（Michael Obafemi）建奇功，結果打成2：2握手言和，錯過進入前四的良機。

曼聯最後關頭失守被修咸頓迫和 錯失良機躋前四

修咸頓憑完場前的角球攻勢，由後備入替的小將奧巴菲美門前建功追平。（路透社）

兩軍今仗4球入球功臣（按圖放大）：

主帥蘇斯克查連續5仗使用相同的正選陣容出戰，前線繼續倚重新一代三叉戟，由馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特攻堅。若「青木」有今仗再有進帳，便可打破師兄朗尼的英超18歲或以下球員入球紀錄，但該名英格蘭新星今仗顆粒無收，更「硬食」對方一記粗野攔截。

曼聯上仗對阿士東維拉時，波基斯費南迪斯踩中對手卻博得12碼，今仗似乎要「還債」。上半場末段，格連活特在左路接應回傳，兩名修咸頓球員隨即夾擊，其中羅美奧（Oriol Romeu）「畀波過唔畀人過」，以鞋底踩向「青木」的左腳腳脛，格連活特隨即痛楚地倒地，球證未有任何表示，及後VAR亦認同球證的決定，故此未有向羅美奧作出任何警告。

格連活特被侵犯逐格睇（按圖放大）：

格連活特被踩中片段（05:19起）

蘇斯克查賽後受訪時，直言這是個「污穢」的犯規，但未有評論VAR是否作出正確決定。在《天空體育》擔任評述員的加利尼維利，直言羅美奧有意侵犯格連活特，「這是個惡意犯規，有機會令格連活特嚴重受傷，當時格連活特已沒有控球，所以我認為羅美奧是故意攔截，羅美奧只是幸運未有被罰。」

蘇斯克查認為格連活特被惡意侵犯。（路透社）

曼聯兩左閘受傷退下火線

曼聯左閘勞基梳爾戰至下半場後段因傷退下火線，由小將班頓威廉斯（Brandon Williams）入替，但該名19歲守衛與修咸頓的獲加彼德斯頭撞頭後，未能繼續作賽，而曼聯已在早前運用3次調動，紅魔鬼只能以十人應戰。蘇斯克查賽後指梳爾足踝扭傷，威廉斯的受傷影響視力，但二人的實質傷勢需要留待詳細調查。

班頓威廉斯與對手相撞傷及頭部，最終同樣退下火線。（路透社）

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：