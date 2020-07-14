【足球轉會】曼城上訴得直無後顧　今夏轉會市場瞄準四大目標

曼城被歐洲足協重罰禁賽歐洲賽兩年，向國際體育仲裁法庭上訴後得直，來季可以繼續參戰歐聯，「藍月亮」的球迷及高層亦可舒一口氣。 上訴得直後，曼城的利好消息隨即傳出，曼城將可以安心在轉會市場大展拳腳。

歐洲足協裁定曼城違反財政公平條例，原定重罰未來兩季禁戰歐洲賽，但經過國際體育仲裁法庭審裁後，指對曼城的指控不成立，來季可以繼續參與歐聯，罰款同樣大減。

曼城上訴得直 體育法庭推翻歐聯停賽兩年決定 罰款大減

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曼城的禁賽令上訴得直，哥迪奧拿有望在今夏轉會市場大灑金錢。（資料圖片／Getty Images）

一旦失落未來兩季歐聯資格，曼城對新兵的吸引力將大大減低，如今在沒有歐聯禁令阻撓下，終於可以轉會市場大展拳腳。英國《每日郵報》透露曼城將大灑金錢，瞄準4將為球隊補強，包括前﹑中﹑後三線球員。

阿古路多次傳出有意重返阿根廷，哥帥亦為此做好準備。（資料圖片／Getty Images）

曼城防線一直未能給人信心，據報哥帥希望引入兩將，提升防線的穩定性，當中包括舊部阿拉巴及拿玻里的高列巴尼。現年32歲的阿根廷前鋒阿古路，早前多次傳出他有意有職業生涯黃昏返回家鄉效力，據聞哥帥希望以同樣來自阿根廷﹑現效力國際米蘭的前鋒拿達路馬天尼斯取代其位置，但需要與巴塞隆拿「拗手瓜」。

另外，華倫西亞的「千禧後」翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres）亦是目標之一，該名西班牙年青翼鋒今季成為球隊正選，並在西甲貢獻4個入球及4個助攻，而他同樣吸引祖雲達斯﹑皇馬及曼聯等豪門球會的青睞。

曼城今夏四大轉會目標（按圖放大）：

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：