【英超】熱刺正選右閘胞弟中槍身亡　摩連奴找「替工」戰紐卡素

熱刺在北倫敦打吡險勝宿敵阿仙奴，詎料不夠一天傳來壞消息。正選右閘奧里亞的胞弟，在法國一家夜店外被槍殺，終年26歲。 熱刺發表聲明慰問奧里亞，消息指領隊摩連奴將批准他放恩恤假。惟正在爭取歐洲賽資格的關鍵時刻，熱刺右後防空缺，只能由其他球員「頂更」。

奧里亞胞弟Christopher Aurier，在法國時間周一凌晨約5時，被發現倒臥於法國西南部城市圖盧茲一家夜店外，腹部中槍，送院後證實死亡，當地警方暫未拘捕任何人。Christopher亦是足球員，曾效力法甲球會朗斯，生前則效力一支法國第5級聯賽球隊。

奧里亞胞弟 Christopher Aurier在夜店遇襲喪生。（footballdatabase.eu）

大一歲的奧里亞的社交媒體Instagram，最新上載的照片仍是擊敗阿仙奴的比賽相片。熱刺聲明證實奧里亞喪弟，致以慰問，希望外界尊重奧里亞一家的私隱。而消息指摩連奴將與奧里亞商討，同意讓奧里亞到法國處理胞弟身後事，視乎奧里亞的意願。

奧里亞在阿仙奴一仗正選上陣，犯錯引致失球。（Getty Images）

熱刺將於本港時間周四凌晨作客紐卡素，爭取來屆歐洲賽資格。奧里亞在英超復賽後6仗均正選上陣，雖然表現飄忽，但缺陣將大大影響摩連奴的戰術部署。由於獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters）已外借修咸頓，球隊現時已無正宗右閘，只能由其他球會客串。除了中場穆沙施素高（Moussa Sissoko），剛戰才傷癒重返後備的坦根加（Japhet Tanganga），以至中場謝特臣費南迪斯（Gedson Carvalho Fernandes），都有機會頂替該位置

摩連奴體諒奧里亞喪弟之痛，陣容又要調整。（Getty Images）

熱刺右閘替工人選（按圖放大）：

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：