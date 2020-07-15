【審計報告】狠批港協作供不實　林卓廷點名：100%不相信王敏超

立法會帳委會今午舉行記者會，就審計署第74號報告書發表報告，立法會政府帳目委員會委員、議員林卓廷狠批港協暨奧委會除黑廂作業，秘書長王敏超及行政總裁鄭國鴻作供的可信性亦成疑，直言港協提交的作證內容蓄意誤導，對此非常憤怒：「我百份百不相信王敏超」。

審計報告揭示泳總遴選亞運游泳代表不公，整個遴選制度不公開、不透明。綜合過去4次帳委會公開聆訊，一直聚焦於亞運遴選不公的林卓廷，直斥代表港協出席作供的王敏超及鄭國鴻均「多次提供前後矛盾及多個版本的答案」，舉例指曾問王敏超是否海天體育會董事，對方竟然連基本資料也否認，直至林出示公司查冊證明後才承認。

林指出根據港協的守則，應要公開和提供透明遴選標準，「遺憾我們看到的是，總會與港協遴選是兩套標準，港協在帳委會聆訊中有自己一套所謂最新的標準，並強調最新的標準已通知相關總會教練與運動員，但經過多次聆訊仍未能提交任何一頁文件支持說法。」

對於王敏超與鄭國鴻在公開聆訊「講大話」，主席石禮謙表示：「他們有信託責任去執行和做好職責。」（羅君豪攝）

港協篡改事實 林：望體育界指控黑暗面

林對此表示震驚和憤怒，「運動員窮一生、花多少血汗去苦練，就是為了在國際大型賽事中爭一席位為港爭光。他們就這樣黑廂作業，令運動員喪失應有參賽機會與爭光榮譽。」

他又指很少會公開批評來作供的證人，但認為王敏超與鄭國鴻在聆訊中多次就同樣問題提供前後矛盾、多個版本的答案。他列出例子如運動員在亞運前3個月嚴重受傷後獲出賽資格，「二人曾稱有醫生紙證明該泳手適合出賽，但提交的信件完全沒有提及這觀點，也不是交出當時亞運的醫生信，信件是2020年6月、公開聆訊後補發的，當中是說『Medically safe』去重新訓練，而不是參加亞運這類高水平競爭的比賽。」

林直指不相信身兼泳總會長、遴選委員會主席的王敏超作證。（資料圖片）

此外，對於未能出戰的運動員，王敏超在聆訊時指該運動員成績每況愈下、疏於練習，但帳委會獲得所屬泳會的信件，該運動員是因為其兄長在嚴重意外過身後減少練習，「信件中的結論與供詞是完全相反的，運動員及後已重新練習並有進步，港協公然斷章取義篡改事實，我在帳委會4年都沒有見過那麼不誠實的證人。」林卓廷激動道。

報告狠批港協暨奧委會秘書長王敏超及行政總裁鄭國鴻作供可信性成疑。（羅君豪攝）

林又指出，王敏超正是重傷運動員所屬泳會董事，卻不知道泳手曾受重傷，質疑他並非完全不知情。林直言不信任身兼泳總會長、遴選委員會主席的王敏超，「你問我信不信他，我是百分之一百不相信，我希望體育界不要以為自己是屬會、總會的頭頭（高層）就能隻手遮天，也希望體育界不要受制於有權勢的人，而對黑暗制度忍氣吞聲。太多人跟我說很多不公的地方，卻太少人出來指控體壇黑暗面。」

已取得奧運資格香港運動員：

+ 26 + 25 + 24

「太多人跟我說遴選不公的地方，卻太少人出來指控體壇黑暗面。」林在記者會上坦言道。（羅君豪攝）

二人作供「講大話」 難以法律追究

議員梁繼昌表示港協與屬會的溝通，與屬會跟運動員間的溝通有很大落差，遴選標準未能有效傳遞至運動員，令後者未能有清晰標準去備戰。「他們也不知道遴選制度有潛規則，如體育學院的精英獎學金持有者亦有更多機會出戰。」梁繼昌又提到利益申報只有金錢方面，卻沒就親屬、血緣關係等明文規定利益申報制度。「我們花了那麼多錢資助精英運動員、其他獎學金運動員，我都好希望他們能有一個公平的機會去為香港爭光。」

林在記者會上對代表港協的兩人於公開聆訊的作答感到不滿，批評二人公然「講大話」、「胡說八道」，他指雖然二人在聆訊不用宣誓，帳委會也不是按特權法成立，故法律上難以追究。但林強調並呼籲未來到帳委會的作供證人要做足功課，「兩位所作的口供，真的是『作』的，我很震驚。過去4年，未聽過一個證人公然多次重覆錯的答案，浪費委員會大量時間去糾纏。」