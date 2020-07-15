【英超】奧斯爾不甘被受傷踢爆真相　阿迪達制不住阿仙奴舊同袍？

阿仙奴周四凌晨英超主場迎戰利物浦，賽前記者會上，槍手主帥阿迪達再次被問起奧斯爾的情況，他以一句：「情況跟之前一樣」輕輕帶過，暗示這個德國球星將再次因背傷避戰。 不過奧斯爾在社交網站玩踢爆，以一句「我已經準備就緒」，反擊上司的謊言。

奧斯爾的人工在阿仙奴一枝獨秀，坐領35萬英鎊周薪，卻被前任主帥艾馬利投閒置散。阿迪達季中接手後，曾揚言會以他為球隊重心。

自此奧斯爾每輪英超均獲正選上陣，球季因疫情停擺前，阿仙奴一度錄得三連勝佳績。不過到球季6月重開，奧斯爾再次被貶後備，甚至不入大軍名單之中，連續7場聯賽均未曾上陣，過去4場的原因均為背部傷患，連同對錫菲聯的足總盃八強，他已經連續5場比賽因背傷倦勤。

【奧斯爾踢爆阿迪達講大話】

可疑的背部受傷

賽前記者會被問到奧斯爾的情況，阿迪達說「情況跟之前一樣」，示意他將再次因背傷避戰。

奧斯爾決定打破沉默，分別在個人Instagram和Twitter帳戶用英文大寫說出一句「我已經準備就緒」（I AM READY），後面加上一個足球和一個爆炸符號，配上一張自己在操練期間的照片，示意自己根本沒有受傷並且隨時可以為球隊上陣。

如此一來，疑問變成：為何阿迪達要為奧斯爾不上陣編造理由？

※曾經被球隊推說長期背傷的，還有已離隊的前利物浦右閘基尼。按此觀看他的故事：【英超．球員誌】利物浦光輝背後淪落人 高普愛將基尼黯然謝幕※

【今夏已落實轉會】

+ 8 + 7 + 6

阿迪達領軍功力成疑？

是否因為他上任時信誓旦旦說會以奧斯爾為重心，後來覺得後悔了，礙於面子因此為自己不用奧斯爾編造一個堂而皇之的藉口？今個月初他受訪時便曾說過：「我相信奧斯爾未能上陣會感到不開心，但他之後受傷了，我們要再看他的情況如何」，又指出，「我預期一個不獲派上陣的球員感到受傷害和失望，我希望所有球員也在最佳狀態，盡力幫助球隊。」

阿迪達揚言，深信奧斯爾這個曾跟他一起在阿仙奴並肩作戰3年的隊友，「他擁有獨特的能力，在他的位置上是個特別的球員，並能夠憑他的質素貢獻球隊。」

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【奧斯爾「嘆世界」式後備席】

管理更衣室內各大球星，當然不是易事，要管理一個曾經跟自己平起平坐的性格巨星，更是艱苦任務。從阿迪達所言，他明知奧斯爾坐冷板會不高興，仍在此子已傷癒的情況下編造「他有傷在身」的借口，反遭對方狠狠當眾踢爆，顯然是未能妥善管理奧斯爾的期望。

以奧斯爾的人工和年紀，想趁今夏轉會窗送走他的機會微乎其微。早前他已說明自己會「坐」到2021年6月底約滿為止，阿迪達必須盡快想辦法改善管理球員的手腕，否則只會自討苦吃。

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