【英超】阿仙奴2：1反勝利物浦　紅軍破百分奪冠夢碎

利物浦力爭打破曼城的得分紀錄奪冠，可惜遭阿仙奴打破好夢，由拿卡錫迪及小將雷斯尼爾遜各建一功，主場以2：1反勝利物浦。紅軍吞下封王後第2場敗仗，並篤定無緣以破百分奪冠。

英超聯賽餘下最後3輪，提早封王的利物浦若果全勝的話，便將以破紀錄的102分奪冠，打破曼城在2017/18球季創下的100分，但先要過阿仙奴的一關。主場出戰的兵工廠，曾任哥迪奧拿副手的主帥阿迪達，出人意表地收起隊長奧巴美揚，以拿卡錫迪擔任正箭頭。

利物浦確定奪冠後，戰績明顯比早前有所回落，包括上仗被般尼迫和。作客的紅軍在今仗依舊積極，並由羅拔臣助攻沙迪奧文尼在20分鐘率先打開紀錄，但他們的努力卻因兩次後防失誤而付諸東流。

今仗戴起隊長臂章的雲迪積克，與隊友在後場互傳時，欲回傳予艾利臣，豈料被拿卡錫迪洞悉先機，衝前截去皮球並推過艾利臣射入空門，32分鐘追成1：1平手。戰至上半場末段，紅軍防線再度犯錯，艾利臣後場誤傳，再被拿卡錫迪搶得控球後傳中，今場擔正的小將雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）一控一射建功，在完半場前反超前2：1。

雲迪積克犯錯片段：

Virgil “better than Ramos” Van Dijk with the assist for Lacazete’s goal pic.twitter.com/ZTsAwWMHA4 — Jeff (@JdristaJr) July 15, 2020

艾利臣犯錯片段：

Reiss Nelson Goal [ARSENAL 2 - LIVERPOOL 1] 44' pic.twitter.com/ltRuRwRzLT — Austin (@austin63867) July 15, 2020

利物浦在換邊後努力反撲，全場更錄得24次的攻門，遠比阿仙奴的3次為多，惟沙拿及拿比基達等球員的埋門，悉數被阿仙奴門將馬天尼斯撲出，紅軍最終未能收復失地，以1：2不敵阿仙奴。利物浦在封王後第3度失分，即使未來兩仗擊敗車路士及紐卡素，亦只能以99分完成球季，無緣破百分奪標。

紅軍防線兩個罕見失誤，斷送球隊破紀錄的機會，主帥高普指不能抹煞麾下在今季的好表現，若以99分完季亦是一大成就，強調不能雞蛋裡挑骨頭。

阿迪達帶領的阿仙奴，為前上司哥迪奧拿送上一份大禮，阻止紅軍打破曼城當年的紀錄，兵工廠現時以53分暫列第9位。

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：