【英超】熱刺挫紐卡素全力衝擊歐洲賽　曼城留力險勝般尼茅夫

兩大名帥分別率球隊在今輪英超旗開得勝。 摩連奴帶領力爭歐洲賽資格的熱刺作客紐卡素，前線兩大王牌孫興慜及哈利卡尼包辦3個入球，以3：1力挫對手全取3分。哥迪奧拿則率領篤定次席的曼城，大衛施華一傳一射下，主場以2：1險勝護級分子般尼茅夫。

英超球季步入尾聲，哥迪奧拿帶領的曼城已鎖定以聯賽亞軍完成今季，目標可放在周末的足總盃及8月的歐聯上；摩連奴領軍的熱刺則繼續為來季歐洲賽資格而努力，兩大名帥在今輪聯賽分途出擊。

周三晚深夜英超賽果（按圖效大）：

哈利卡尼締生涯里程碑

熱刺挾勝出「北倫敦打吡」之勢，繼續向歐洲賽資格邁進，今輪作客無欲無求的紐卡素，由孫興慜在27分鐘先開紀錄，但主隊的馬特列治（Matt Ritchie）在換邊後11分鐘勁射破網追平。哈利卡尼及後挺身而出，接應貝雲積恰到好處的傳中頭槌建功，加上完場前近門「執死雞」，梅開二度，並協助球隊以3：1擊敗紐卡素，暫以55分升上第7位。

除了協助熱刺奠勝外，卡尼今仗連建兩功後，在球會生涯累積入球數字突破200大關，其中185球為熱刺攻入。摩連奴賽後當然盛讚該名英軍隊長的表現，傷癒復出後仍可應付密集的賽程，「哈利卡尼是隊中不可或缺的一員，他在傷癒後表現依然高水平，復賽後踢足所有賽事，在場上仍然傾盡所有」。

哈利卡尼梅開二度，球會生涯入球累積200球。（路透社）

大衛施華一傳一射領軍挫般茅 哥帥：發揮令人驚訝

曼城在周末將與阿仙奴爭奪足總盃決賽的入場券，今仗面對急於搶分的般尼茅夫，主帥哥迪奧拿特意收起迪布尼及史達寧留力，改以老臣子大衛施華領軍，該名西班牙老將仍然「有貨交」，開賽僅6分鐘射入罰球先拔頭籌，及後在上半場末後再造就加比爾捷西斯建功，般茅及後時間曾「食詐糊」，在完場前由曾效力曼城青年軍的布魯克斯倒戈建功，仍以1：2飲恨。

哥迪奧拿賽後指般尼茅夫傾盡全力搶分，使他們踢得十分辛苦，而大衛施華在復賽後保持高水平的表現，今仗一傳一射領軍全取3分，哥帥既高興又不捨，「施華今仗的發揮令人驚訝，難以置信的高水平表現，他的踢法依舊賞心悅目，雖然他已經決定離隊，但他仍然在場上付出120分的努力」。

大衛施華正選披甲即交一入球一助攻，助球隊險勝般尼茅夫。（路透社）

同樣正在爭取歐洲賽資格的狼隊與般尼碰頭，狼隊雖然占美尼斯在76分鐘打破僵局，但未能維持勝局，最後階段被般尼博得12碼，基斯活特（Chris Wood）操刀中鵠，結果狼隊由贏變和，再度失分後僅與第7位的熱刺相差1分。

狼隊的占美尼斯攻入第17個聯賽入球，惟球隊仍未能全取3分。（路透社）

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：