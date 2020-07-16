【英超】利物浦防線信心保證齊「送禮」　網民即時群起抽水

利物浦至今在英超的失球數字少於30球，冠絕20支球隊，雲迪積克及門將艾利臣更是信心保證。 今仗在酋長球場再度出現「送禮」事件，但並非來自阿仙奴的守衛，而是紅軍這一對穩健的組合，親手斷送球隊破紀錄封王的機會，球迷們立即趁機發功，嘲諷雲迪積克及艾利臣。

利物浦提早封王後，餘下賽程已為例行公事，表現回落亦是人之常情，5仗中僅勝出兩仗。紅軍今輪作客阿仙奴，上演褪色的「Big 6」大戰，在沙迪奧文尼先開紀錄下，被兵工廠及後連入兩球反勝，但兩球失守亦是「衰自己」。

周三晚深夜英超賽果（按圖效大）：

雲迪積克與門將艾利臣是利物浦防線的信心保證，二人身價高達1.4億英鎊，今季表現當然與身價相符，但卻在今仗出現今季罕見的失誤。雲迪積克在己隊後場接應法賓奴的橫傳，三心兩意後決定回傳予艾利臣，卻被拿卡錫迪「捉路」成功，衝前截去皮球順勢推過門將建功。雲迪積克在失守後隨即向球證投訴，被雷斯尼爾遜「拉衫」，但球證泰亞尼未有給予任何反應。

雲迪積克及後出現罕見失誤，導致拿卡錫迪有機可乘。（路透社）

雲迪積克鮮有犯錯逐格睇（按圖放大）：

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臨完上半場前，利物浦後防再度「自爆」，羅拔臣界外球擲向艾利臣，當他出迎傳球時再度被拿卡錫迪「睇穿」，艾利臣趕忙返回位置，拿卡隨即傳中予雷斯尼爾遜，該名小將一控一射建功，協助球隊反超前，而在看台目擊兩球犯錯的主帥高普，亦不禁露出難以置信的表情。

目擊球隊兩個失誤，高普亦看得呆若木雞。（路透社）

艾利臣的致命誤傳（按圖放大）：

「錯就認，打就企定」，雲迪積克一人做事一人當，賽後承認責任，「直至我們失守前，球隊發揮十分好，兩個失球也是球隊的犯錯，我們送了兩球給對手，第一球失球是我的責任，我犯錯了。」主帥高普同時指球隊的表現令他感到失望及憤怒，因自己出現犯錯，導致將3分拱手相讓。

雲迪積克賽後勇於承擔責任。（路透社）

致命誤傳，相信不少阿仙奴球迷亦見怪不怪，正如哥拉辛拿斯在北倫敦打吡的回傳一樣，但兵工廠今場卻成為得益者，兩個入球同樣來自對方失誤，最終使他們在僅得3次射門下亦能獲勝。

不少網民眼見利物浦防線出現鮮有失誤，立即嘲諷一番，笑言雲迪積克是由哥拉辛拿斯假扮而成，更有人指雲迪積克與艾利臣，在今仗彷彿變成大衛雷斯及奧斯賓拿。

網民笑言雲迪積克今仗變成了大衛雷斯。（路透社）

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：