【英超】普巴與曼聯續約好事近　蘇斯克查轟賽程安排不公

曼聯中場普巴一度在再次離隊的邊緣，但事情在英超重開後漸見轉機，打破普巴與曼聯在洽談新合約之間的悶局，英國《太陽報》透露該名法國球星即將簽下一紙5年合約。 紅魔鬼在今晚（16日）深夜作客水晶宮，3日後便要與車路士爭奪足總盃決賽席位，賽前主帥蘇斯克查認為賽程並不公平。

波基斯費南迪斯自年初加盟後，曼聯彷彿迎來一名福將，球隊除了在戰績上大有改善外，場外事務同樣迎刃而解。

「般奴」的中場拍檔普巴，與紅魔鬼的合約在明年屆滿，雙方一直未就續約事宜商討，普巴更被指與皇馬及祖雲達斯過從甚密。隨英超重開，該名法國球星傷癒復出，他與般奴並肩作戰數場後，英媒表示普巴願意踏出第一步，續約一事由「冇彎轉」變為「有得傾」。

普巴與曼聯續約不是夢 蘇斯克查：將最好的球員留在陣中

普巴與曼聯順利續約的話，將是蘇斯克查非常重要一員。（資料圖片／Getty Images）

對曼聯球迷而言，普巴續約對球隊利多於弊，主帥蘇斯克查同時表明希望將最佳球員留在陣中。英國《太陽報》報道指曼聯將向普巴開出一紙5年合約，並對他續約充滿信心，消息將在球季結束後公布，普巴有望繼續與費南迪斯組成曼聯中場雙核心。

25歲的費南迪斯與27歲的普巴，成為曼聯超強中場新核心。（Getty Images）

【曼聯的未來希望】

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難以理解的48小時差距

曼聯周日（19日）深夜在溫布萊球場與車路士交鋒爭奪足總盃決賽入場券，但紅魔鬼在大戰前夕要先應付今晚的聯賽，主帥蘇斯克查對賽程安排大感不滿。事關對手車路士早在前日已完成聯賽，比曼聯多出48小時休息時間，「我們在復賽前曾擔心過賽程的問題，同時希望有公平待遇，明顯今次不是，48小時是個十分大的差距，但我們仍會努力想方法排陣。」

蘇斯克查面對兵疲及傷兵問題，不禁有點「頭痕」。（路透社）

蘇斯克查連續5場使用相同的正選陣容後，上仗除了被修咸頓迫和外，更增添數名傷兵，當中包括「硬食」對手粗野犯規的格連活特及傷出的梳爾，傷癒不久的普巴連踢6場後，蘇帥需要觀察他的情況後，才決定是否派他上場。

梳爾上仗傷出，今仗能否如常披甲成疑。（資料圖片／Getty Images）

格連活特被粗野攔截逐格睇（按圖放大）：

英超第36輪直播賽程（按圖放大）：