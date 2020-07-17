【英超】曼聯李斯特城齊兩球報捷　爭四形勢繼續緊湊

英超爭逐前四的3支球隊，上輪巧合地一同失分未有再度發生，曼聯與李斯特城不約而同以兩球淨勝對手。 曼聯作客兩球擊敗水晶宮一仗中，VAR再惹爭議判決，韋費特沙夏禁區內被踢跌亦視而不見。

車路士及李斯特城在上輪一同敗陣，是曼聯爬頭的大好機會，惟紅魔鬼也被修咸頓迫和，錯過打入前四的良機。英超餘下3輪賽事，車路士早前率先擊敗諾域治，保持領先優勢。

曼聯主帥蘇斯克查早前5仗沿用相同的正選陣容，但梳爾及班頓威廉斯上仗受傷，科素文沙（Timothy Fosu-Mensah）今仗擔正任左閘，麥湯米尼則取代馬迪，其他位置未有變動。

連格今仗終有機會後備入替。（路透社）

英超周四深夜賽果（按圖放大）：

作客的曼聯戰至上半場補時階段終攻破水晶宮大門，馬迪爾﹑拉舒福特及波基斯費南迪斯在中路小組入滲，「福仔」禁區內冷靜地以假動作擺脫兩名守衛後建功，先開紀錄。紅魔鬼雖然有足總盃4強的後顧，但遲遲未能擴大比數下，一眾主力如普巴及費南迪斯等亦需要踢足全場。近況甚勇的馬迪爾與拉舒福特一次配合，馬迪爾力壓對手下射成2：0，為球隊奠定兩球勝局，亦是該名法國射手復賽後的第6個入球。

拉舒福特一傳一射，協助球隊攻入兩球。（路透社）

不過，曼聯今場勝仗充滿爭議，在拉舒福特打開紀錄前，曼聯舊將韋費特沙夏殺入禁區時，被連迪路夫攔截時踢跌，二人明顯有接觸但球證未有任何表示。水晶宮在換邊後，沙夏左路突破後傳中，佐敦阿休門前鏟射建功，但VAR再度出手干預，阿休僅以腳尖越位，VAR球證認為越位在先，入球無效。

連迪路夫禁區內踢跌韋費特沙夏，但球證與VAR未有任何表示。（路透社）

兩個入球機會被「吹走」，球隊由和變輸，難怪水晶宮主席Steve Parish在社交網站上「發火」，炮轟「VAR是否壞掉了」。

水晶宮主席隨即在社交網站上發炮。（Twitter截圖）

佐敦阿休僅僅以腳尖些微突出而越位，入球被VAR推翻。（Twitter截圖）

李城兩球挫錫菲聯力保「四哥」位置

另外，英超重開後表現反覆的李斯特城，最後3輪聯賽十分「惡啃」，今仗先鬥同樣爭奪歐洲賽資格的錫菲聯，由艾約斯及迪馬雷格雷上﹑下半場各建一功，兩球淨勝錫菲聯，取得復賽後第2場勝仗。李城最後兩輪將要硬撼熱刺和曼聯。

車路士﹑李城及曼聯今輪悉數報捷，「車仔」繼續以63分暫列第3位，李城與曼聯同得62分，李斯特城以較佳得失球力保第4位。