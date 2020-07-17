【西甲】巴塞衛冕失敗兼主場遭絕殺　美斯心灰意冷狠批球隊

皇家馬德里主場以2：1力克維拉利爾，提早一輪西甲封王，一搔3年之癢。有人歡喜當然有人愁，巴塞隆拿主場更不敵奧沙辛拿，加上衛冕失敗後一片愁雲慘霧，球隊靈魂美斯狠批若球隊保持這個表現，歐聯爭標機會同樣「凍過水」。

巴塞隆拿在西甲停擺前仍排在榜首，以兩分優勢領先宿敵皇家馬德里，但巴塞復賽後屢傳內部將帥不和，從而影響球隊的表現，3度和波失分斷送衛冕機會。相反，主要競爭對手皇馬愈戰愈勇，沙治奧拉莫斯多次挺身而出，領軍取得9連勝，而「銀河艦隊」主場2：1挫維拉利爾後，提早一輪封王，巴塞同告衛冕失敗。

皇馬主場擊敗維拉利爾，提早一輪稱霸西甲。（路透社）

雖然贏波與否對大局沒有影響，但巴塞當然希望力保面子，力爭擊敗奧沙辛拿。不過，巴塞在上半場率先失守，奧沙辛拿的荷西阿尼斯撞射得手，15分鐘先開紀錄。巴塞及後積極反撲，美斯多次策動攻勢同樣無功而還，戰至下半場該名巴塞隊長以一記罰球妙射入網，下半場17分鐘追成1：1平手。

朗格勒被對手肘擊，結果巴塞末段打多一人。（路透社）

奧沙辛拿在比賽後段需要十人應戰，安歷加列高「開踭」攻擊朗格勒，球證翻看VAR後改判紅牌。不過，巴塞未能善用人數優勢反勝對手，更被對手一次反擊得手，羅拔圖托利斯在94分鐘攻入絕殺一球，吞下今季聯賽主場首場敗仗。

十人應戰的奧沙辛拿絕殺巴塞，當然合照一張留念。（路透社）

美斯灰爆批球隊 「再咁落去歐聯一定出局」

衛冕失敗及主場輸波的雙重打擊下，巴塞隊長美斯在場上垂頭喪氣，賽後更狠批球隊表現，以今仗比喻整季的發揮，「今場賽事足以代表整季賽事的表現，我們是一支不穩定的弱旅，在場上過多不必要的失誤，皇馬在復賽後全勝，但我們的不穩表現也助他們奪標。若果希望重回軌道，我們需要作不少變動」。

巴塞在末段未能把握人數優勢，更被對手絕殺，美斯坦言以今仗表現出戰及後鬥拿玻里的歐聯16強次回合，或許能否8強也是問題，「我曾經說過，若我們不改善表現的話，將沒有機會稱霸歐聯，如今連西甲亦未能衛冕，這是很大的警號。以今仗表現出戰歐聯，我們將不敵拿玻里出局，我們必須從零開始，改善近期球隊的問題」。

美斯今仗獨力難支，即使攻入罰球亦未能助球隊平反敗局。（路透社）

美斯場上灰爆實錄（按圖放大）：