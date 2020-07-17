【西甲】皇馬重奪聯賽錦標拉莫斯居功至偉　將功勞全歸施丹

相隔3年，皇家馬德里再度高舉西甲錦標，再嘗聯賽冠軍滋味。皇馬在西甲重開後戰績彪炳，連同今仗擊敗維拉利爾後，已錄得十連勝的強勢，當中隊長沙治奧拉莫斯居功至偉。 拉莫斯與賓施馬希望在今仗重演12碼的經典一幕，可惜無功而還，結果由賓施馬「正正經經」主射奠勝。

皇家馬德里在西甲重開後急起直追，創下九連勝紀錄，拉開與次席巴塞隆拿的差距，今輪聯賽主場2：1力克維拉利爾後，提早一輪稱霸西甲，一搔3年之癢。

皇馬復賽後創下的連勝紀錄，隊長沙治奧拉莫斯必定是功臣之一，事關該名34歲皇馬隊長瞻前顧後，當前線球員啞火時多次挺身而出，復賽後攻入5球，其中3球是致勝一球。如今皇馬重奪聯賽錦標，是拉莫斯生涯第25項錦標。

沙治奧拉莫斯復賽後攻入5球，是球隊後來居上奪冠功臣之一。（路透社）

皇馬主帥施丹去年3月回歸球隊後，如今領軍再度奪冠滋味，隊長拉莫斯將功勞歸功於施丹，盛讚他是帶領「銀河艦隊」成功的艦長，「施丹是奪冠最關鍵的一人，他信任麾下所有球員，他是一名獨一無二的領隊，他就像艦隊的艦長，領導我們取得成功。雖然經歷一個奇怪的球季，但當聯賽重開後，我們的目標十分清晰，就是聯賽冠軍，這種信念引領我們達成目標。」

拉莫斯盛讚施丹給予隊員們信心，並指他是奪冠的最重要一人。（Getty Images）

拉莫斯賓施馬複製12碼助攻「炒粉」

對「黃色潛艇」一仗中，拉莫斯上前助攻時博得12碼，他親自操刀主射，原來他早與賓施馬「夾計」，希望重演當年美斯與蘇亞雷斯的12碼助攻，可惜棋差一著，因賓施馬過早進入禁區而入球無效。重射改由賓施馬操刀，簡簡單單射入今場第2球，亦是今季第21球，力爭神射手寶座。

拉莫斯與賓施馬雖然重演12碼助攻一幕失敗，結果由賓施馬重射建功。（Getty Images）

拉莫斯賓施馬複製12碼Fail逐格睇（按圖放大）：

Ramos and Benzema try to re create Barcelona’s vingare goal but penalty is disallowed! pic.twitter.com/7Z4Pk4punK — Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 16, 2020

為人熟悉的12碼助攻法，一定是巴塞的美斯與蘇亞雷斯在2016年西甲對切爾達一仗中，美斯主理12碼作勢起腳，實質是輕輕推橫予後上的蘇亞雷斯起腳，二人的無縫合作炮製這個入球。

美斯與蘇亞雷斯的完美配合：

當年，皮利斯與亨利同樣希望使用相同的方法，皮利斯衝前時使出假動作，連隊友亨利同樣被騙，最終球證吹罰皮利斯，並沒有重射的機會。

12碼助攻的錯誤示範：