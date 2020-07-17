【F1】華迪爾承認曾與Racing Point接洽　佩雷斯做足準備覓新東家

從法拉利宣布今季後結束與華迪爾的賓主關係，關於華迪爾的「花生」不斷，正以為沒有空位容納該名四屆世界冠軍時，突然傳出Racing Point向「四屆」拋出橄欖枝的傳聞。 本周末的匈牙利站前夕，華迪爾開出回應這宗傳聞，親口承認曾與Racing Point方面接洽。

華迪爾離開法拉利，成為賽事以外的最熱門話題，每周賽前亦有關於「四屆」的轉會新聞，各支車隊的負責人同樣忙於回應。平治﹑紅牛及雷諾等廠隊相繼「落閘」下，似乎下季沒有華迪爾的容身之所。

今季表現亮眼的「粉紅平治」Racing Point車隊，車隊高層早前雖然曾表示不能容納華迪爾，但卻被德國《圖片報》踢爆與「四屆」一直眉來眼去，爭取華迪爾加盟並實現車隊的3年大計，力爭贏得分站冠軍。

天無絕人之路？ Racing Point欲簽華迪爾 史杜爾或成犧牲品

華迪爾親證曾與Racing Point接觸。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

Racing Point明年將改頭換面，以老牌車廠Aston Martin之名出戰，屆時華迪爾會否成為其中一名車手呢？

華迪爾在匈牙利站前夕回應傳聞，指「十劃都未有一撇」，一切亦言之尚早，「我與Racing Point方面接觸，只是早期的溝通，完全未有任何實質的計劃，我現時對任何決定亦持開放的態度。」

「四屆」強調需要時間深思熟慮，若有好消息將在適當時機公布，「正如上周所說，我希望更多時間考慮我的去向，在適合的時機向外界公布我的決定。我在F1車壇已有好一段時間，這是個多變的圈子，事情可在短時間內180度改變。」

一旦華迪爾來投，佩雷斯與史杜爾兩個只能活一個。（資料圖片／Getty Images）

Racing Point戰車RP20、平治W10之對比：

+ 2

佩雷斯做定兩手準備 下季隨時取代冰人

一旦華迪爾來季空降Racing Point／Aston Martin的話，現役的佩雷斯及「太子爺」史杜爾將二選其一，現年30歲的墨西哥車手未有正面回應事件，只是表示他與車隊仍有合約在身，一切留待時間作回應。

佩雷斯當然不會坐以待斃，根據墨西哥《ESPN》消息指，佩雷斯經理人已與哈斯及愛快洽談，探討該名墨西哥車手留在F1的可能性，若加盟愛快車隊的話，大有機會取代年屆40的「冰人」拉高倫。

佩雷斯雖然表示與車隊仍有合約，但墨西哥傳媒透露他已找尋下季的新東家。（資料圖片／Getty Images）

F1未來6個分站賽程（按圖放大）：