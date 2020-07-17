【英超】兩度重創打不死　艾格斯離紅軍後走出陰霾重上高峰

修咸頓尖刀艾格斯（Danny Ings）今仗主場鬥白禮頓，為「聖人」攻入扳平一球，亦是該名英格蘭箭頭今季第20個英超入球，成為修咸頓史上第3名球員單季錄得20球或以上。 曾經在利物浦經歷3個失意球季的艾格斯，今季終力克傷患，浴火重生，仍然有望挑戰今季的神射手寶座，甚至有機會入選英格蘭國家大軍，出戰來年的歐洲國家盃。

暫時英超聯賽榜第12位的修咸頓，既沒有護級壓力又未能挑戰歐洲賽資格，餘下最後兩輪賽事變成例行公事。「聖人」在英超重開後戰績突出，近7場聯賽僅1場敗陣，其中更令曼市雙雄雙雙失分。

艾格斯在今仗再有進帳，協助修咸頓逼和白禮頓1：1。（Getty Images）

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修咸頓戰績「彈起」的原因，與前線主力艾格斯有關係，該名英格蘭尖刀包辦全隊近一半的入球，連同今仗追平白禮頓的一球，艾格斯在復賽後已經錄得5個「士哥」，同時在今季累積20個聯賽入球，進佔神射手榜的次席，以3球之差落後華迪。艾格斯成為繼名宿拿鐵斯及比亞堤後，修咸頓史上第3人在單季英超攻入20球或以上。

艾格斯今季在修咸頓回勇，現時已攻入20個英超入球。（資料圖片／Getty Images）

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傷患一不離二 雙膝接連重創 對生涯一度失信心

艾格斯至今在今季英超全勤，未有缺陣任何一場聯賽，與他當年效力利物浦的日子相距甚大。艾格斯效力般尼時的出色表現，吸引利物浦的垂青，並在2015年夏天正式轉投。正以為他即將踏上職業生涯高峰之時，艾格斯卻被嚴重傷患所困，當高普上任後，他隨即在訓練中，左腳前十字韌帶斷裂重創，在煞科戰以後備身份再度上陣。

天意弄人，左膝傷癒不久，傷患再度「搵上門」，艾格斯在2016年10月的聯賽盃觸傷右膝，全季聯賽就此報銷。11個月後，艾格斯重披紅軍球衣上陣，當時利物浦的前線「三叉戟」雛型漸成，艾格斯傷癒後苦無上陣機會。艾格斯效力3季中，僅上陣25場並交出4個入球，及後艾格斯要求離隊，紅軍外借他至母會修咸頓全季，並在今季被買斷，正式成為修咸頓球員。

利物浦「三叉戟」逐漸成型，傷癒的艾格斯常以後備身份入替。（資料圖片／Getty Images）

連續重創雙膝，艾格斯一度認為自己職業生涯就此完結，「當我左膝受傷時，我十分努力令自己盡快康復，當我回復狀態時再遇傷患，當時我的感覺就如世界末日。我曾認為我的生涯就此終結，因為過往不少雙膝重創的球員亦難以回到昔日的狀態。」

艾格斯在利物浦效力3個球季，僅上陣25場。（資料圖片／Getty Images）

重投修咸頓後浴火重生 力爭打入英格蘭歐國盃大軍

當艾格斯今季倒戈晏菲路時，高普對舊將擊退傷患並愈戰愈勇大感高興，同時大讚艾格斯極具射手的觸覺，「艾格斯是個果斷的球員，他具備獨力建功或將傳送轉化為入球的能力，當他取得入球時，我們全隊上下亦為他感到高興。」高普更指艾格斯重返英格蘭國家隊指日可待。

高普對艾格斯傷癒回勇感到高興。（資料圖片／Getty Images）

在利物浦經歷3季「傷追人」的日子後，艾格斯今季在修咸頓重生，僅次於華迪成為英超第2入球多的英格蘭球員，而他入球能力之高有望打動英軍主帥修夫基。艾格斯在2015年曾經代表英格蘭上陣，如今他將與譚美阿巴謙﹑哥林威爾遜及冒起小將格連活特等鋒將爭位，力爭成為英格蘭大軍的一員。

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