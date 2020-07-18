舒賀爾尼退役　世盃決賽功臣齊失意　德國冠軍隊員近况幸福嗎？

德國在2014年巴西世界盃決賽，加時擊敗阿根廷，第4次稱霸世界。當時助攻的翼鋒舒賀爾尼，昨晚（17日）宣布退役，不過29歲。
奪得世界盃後發展未如預期，如人球般被借來借去，讓他心灰意懶。「我不再需要掌聲」，言談間對足球不再留戀。當年世界盃冠軍成員，發展不順又豈止他一人？
舒賀爾尼（Andre Schurrle）退役前效力多蒙特，近兩季都被外借。合約尚餘一年，雙方同意提早解約，數天後的昨晚，舒賀爾尼在社交媒體Instagram宣布退役：「我決定離開職業足球，在此代表自己與家人，感謝在這些輝煌日子出現的每一位。你的愛與支持，讓我難以置信。我已準備好，迎接今後所有美麗的可能。」
帖文的黑白照，是他在2014年捧起世界盃歡呼一剎。
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Hallo zusammen, Ich möchte euch mitteilen, dass ich meine aktive Karriere beende! 😊Im Namen von mir und meiner Familie will ich danke sagen, an alle, die ein Teil dieser phenomenalen Jahre waren! Eure Unterstützung hat das alles möglich gemacht!! Ich freue mich auf neue Herausforderungen und kann es kaum erwarten dieses neue Kapitel zu beginnen 🙌🏻😍 Euer André Hi all, I want to let you know that I’m stepping away from playing professional football !! On behalf of myself and my family I want to thank everybody who was a part of these phenomenal years! The support and love you shared with me was unbelievable and more I could have ever asked for! Now I’m ready and open for all the beautiful possibilities that are coming towards me 😍 André
德國《明鏡》周刊的訪問中，舒賀爾尼說退役之念萌生已久，近期去意加深，「鴻溝愈來愈深，精華愈來愈少」。這條鴻溝，從2014年出現。
捧盃時刻，以及舒賀爾尼落底傳中，德國迷必會記起，（Getty Images）
舒賀爾尼在德甲打響名堂，是德甲最佳青年球員得主，最堪回味時刻自然是2014年世界盃決賽。他上半場入替受傷的基拉馬（Christoph KRAMER），加時下半場因中圈附近單騎推進左路底線傳中，造就馬里奧葛斯（Mario GOTZE）一控一射，一箭定江山。
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這一幕令德國震奮 。（Getty Images）
稱霸世界後，23歲的舒賀爾尼生涯漸走下坡。上季才從利華古遜轉投車路士，第二季在正選左翼之爭中不敵夏薩特，被摩連奴經常安排到右翼，甚至在垃圾時間入替，結果季中回歸德甲，加盟禾夫斯堡。回到最擅長的左翼，發揮得心應手。一季半以來佔據正選，幫助禾夫斯堡在2016年殺入歐聯8強。
回到德國勝利巡遊，奧斯爾（左起）、舒賀爾尼與葛斯，今天命途各異。（Getty Images）
可惜，季後轉投多蒙特，膝及腳跟傷患持續困擾，傷癒後表現不復當年，在多蒙特「快速部隊」之中變得不在重要。18年借到英超升班馬富咸，出場表現有保證亦無助護級，去年更借到俄超莫斯科斯巴達，出場次數亦不多。
舒賀爾尼11年職業生涯剪影（按圖放大）
舒賀爾尼接受《明鏡》訪問時這樣說：「要在這一行生存，你經常要擔當某一個角色，否則失去工作，而且找不到新工作。場上只談表現，任何時間都不應出現脆弱和缺點。」這一句，或許頗為適合形容他的決賽拍檔、隊友，以及「難兄難弟」葛斯，甚至一些世界盃冠軍隊友。回看14年世界盃陣容，大軍之中好些新人，如今發展不順遂。能夠成功至今，以至光榮退役，並不算多。
６年前德國四奪世界盃，隊員現在如何（按圖放大）