舒賀爾尼退役　世盃決賽功臣齊失意　德國冠軍隊員近况幸福嗎？

德國在2014年巴西世界盃決賽，加時擊敗阿根廷，第4次稱霸世界。當時助攻的翼鋒舒賀爾尼，昨晚（17日）宣布退役，不過29歲。 奪得世界盃後發展未如預期，如人球般被借來借去，讓他心灰意懶。「我不再需要掌聲」，言談間對足球不再留戀。當年世界盃冠軍成員，發展不順又豈止他一人？

舒賀爾尼（Andre Schurrle）退役前效力多蒙特，近兩季都被外借。合約尚餘一年，雙方同意提早解約，數天後的昨晚，舒賀爾尼在社交媒體Instagram宣布退役：「我決定離開職業足球，在此代表自己與家人，感謝在這些輝煌日子出現的每一位。你的愛與支持，讓我難以置信。我已準備好，迎接今後所有美麗的可能。」

帖文的黑白照，是他在2014年捧起世界盃歡呼一剎。

德國《明鏡》周刊的訪問中，舒賀爾尼說退役之念萌生已久，近期去意加深，「鴻溝愈來愈深，精華愈來愈少」。這條鴻溝，從2014年出現。

捧盃時刻，以及舒賀爾尼落底傳中，德國迷必會記起，（Getty Images）

舒賀爾尼在德甲打響名堂，是德甲最佳青年球員得主，最堪回味時刻自然是2014年世界盃決賽。他上半場入替受傷的基拉馬（Christoph KRAMER），加時下半場因中圈附近單騎推進左路底線傳中，造就馬里奧葛斯（Mario GOTZE）一控一射，一箭定江山。

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這一幕令德國震奮 。（Getty Images）

稱霸世界後，23歲的舒賀爾尼生涯漸走下坡。上季才從利華古遜轉投車路士，第二季在正選左翼之爭中不敵夏薩特，被摩連奴經常安排到右翼，甚至在垃圾時間入替，結果季中回歸德甲，加盟禾夫斯堡。回到最擅長的左翼，發揮得心應手。一季半以來佔據正選，幫助禾夫斯堡在2016年殺入歐聯8強。

回到德國勝利巡遊，奧斯爾（左起）、舒賀爾尼與葛斯，今天命途各異。（Getty Images）

可惜，季後轉投多蒙特，膝及腳跟傷患持續困擾，傷癒後表現不復當年，在多蒙特「快速部隊」之中變得不在重要。18年借到英超升班馬富咸，出場表現有保證亦無助護級，去年更借到俄超莫斯科斯巴達，出場次數亦不多。

舒賀爾尼11年職業生涯剪影（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

舒賀爾尼接受《明鏡》訪問時這樣說：「要在這一行生存，你經常要擔當某一個角色，否則失去工作，而且找不到新工作。場上只談表現，任何時間都不應出現脆弱和缺點。」這一句，或許頗為適合形容他的決賽拍檔、隊友，以及「難兄難弟」葛斯，甚至一些世界盃冠軍隊友。回看14年世界盃陣容，大軍之中好些新人，如今發展不順遂。能夠成功至今，以至光榮退役，並不算多。

６年前德國四奪世界盃，隊員現在如何（按圖放大）