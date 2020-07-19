【英足總盃】奧巴美揚兩球破曼城　阿仙奴闖決賽　後防炸彈爭口氣

阿仙奴早前在北倫敦打吡戰敗予死敵熱刺後知恥近乎勇，上輪聯賽先擊敗英超盟主利物浦，今晨在足總盃4強大戰曼城，再憑奧巴美揚兩度建功，以2：0氣走對手。 眼見「藍月亮」又失一盃，哥迪奧拿在場邊一個有趣動作被鏡頭拍下，惹來球迷熱話。

面對衛冕的曼城，阿仙奴在這場4強大戰的數據並不亮麗：控球率僅得3成、5次射門也比對手的12次少逾半，但足球講究效率，「兵工廠」5次射門悉數中框，當中兩次轉化成入球－－奧巴美揚先在19分鐘接應尼高拉斯比比傳中，從遠柱剷射入網。

奧巴美揚梅開二度，成為阿仙奴再度打入足總盃決賽的功臣。（Getty Images）

「藍月亮」急於進攻、主導控球卻無功而還，終在71分鐘，奧巴美揚突破越位，與曼城門將艾達臣一對一後冷靜將皮球送入網窩，為阿仙奴鎖定2：0勝局，也是「兵工廠」近7年來第4度打入決賽，繼續成為亮相足總盃決賽最多（21次）的球隊，今屆決賽對手，將在今晚深夜於曼聯和車路士之間誕生，決賽會在8月1日舉行。值得留意的是，阿仙奴近6次殺入足總盃決賽都能奪冠而回，他們也是足總盃史上奪冠次數最多（13次）的球隊。

然而，未知是否因曼城落後而遭受太大壓力，直播鏡頭捕捉到後備席上的哥迪奧拿一個奇怪動作（按圖放大看詳情）：

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Pep Guardiola now has an imaginary friendpic.twitter.com/kCEUOtFgKg — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 18, 2020

曼城今季手上只得一個聯賽盃冠軍，既無緣聯賽冠軍、又在足總盃出局，歐聯16強次回合對皇家馬德里的準備工作也因敗予阿仙奴被打亂，亦難怪哥迪奧拿受壓，他賽後坦承：「還有兩個星期才踢歐聯，本來想在對皇馬之前一星期踢一場決賽，去保持我們的節奏」。

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大衛雷斯知恥近乎勇：這球會值得再次發亮

今仗另一焦點是阿仙奴中堅大衛雷斯，剛好一個月前，他在聯賽對曼城出現兩次嚴重失誤，向史達寧「送大禮」後自己再領紅牌出場，終致輸波。該仗之後，評論甚至認為他不會再為阿仙奴上陣，但雷斯近兩仗表現回穩，尤其今晨一戰更是發揮穩健，在禁區內應對高空波出色、亦有一次閂走史達寧射門，令兵工廠得以「零封」強敵。

雷斯賽後坦言：「在球壇生存就是要掙扎，我在犯錯之後，每天都非常努力。我是個成熟的人，明白、也接受了批評，我也願意為球隊付出更多……我們會努力去爭取錦標，因為這間球會值得再次發光發亮」。