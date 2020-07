【英超今晚免費直播】李斯特城殘陣作客熱刺　羅帥對師傅打定輸數

今季英超冠軍塵埃落定,來季歐洲賽資格卻仍競爭激烈。今晚11時Viu 99台上演李斯特城作客熱刺的前列大戰,絕對不可錯過。 「狐狸」近況平平,由原本相當穩陣的第三跌落第四位,今仗再輸便很大機會被曼聯爬頭,可是今仗陣中多達7員主力勢將缺陣,領隊羅渣士面對由師傅摩連奴帶領近況不俗的熱刺,有什麼方法全身而退?

英超頭兩位利物浦和曼城已佔去來季兩個歐聯席位,餘下兩席由車路士、李斯特城和曼聯爭取。今季大部分時間位居前三位的李斯特城,自去年12開始狀況下滑,復賽後7場英超即使沒有Big 6對手,也只得2勝3和2負戰績,由第三跌落第四,更被曼聯追至同分,僅靠得失球差暫保前四。

餘下最後兩場聯賽,李斯特城再沒有失分空間。關鍵一仗,領隊羅渣士要領軍作客可能是他最不願面對的對手──師傳摩連奴帶領的熱刺。

羅渣士曾在摩連奴麾下工作,他一直對這個師傅極為尊重。(Getty Images)

摩連奴最忠實支持者──羅渣士

摩連奴意氣風發首度執教車路士時,羅渣士還是一個剛加盟藍軍的青年軍教練。他多次公開感謝摩帥如何對他的領隊生涯帶來重大影響,就算是今仗賽前記者會,他仍然力撐對方,「荷西(摩連奴名字)是世界級領隊,他一直都是,永遠也會是」(Jose is world-class, always has been, always will be)。

無論羅渣士如何欣賞摩連奴,殘酷現實是,熱刺來季將會5年來首度錯過歐聯。季中他接替普捷天奴當上熱刺主帥時,球隊在聯賽榜排第14,甫上任打出一輪士氣波,兩連勝一度升上第五,之後輾轉在第五至第九位之間浮浮沉沉。幾乎沉沒的船確實沒有再向下沉,不過也沒有太大上升動力,令人懷疑摩連奴已失去昔日「魔法」。

當球評家、熱刺球迷、甚至全世界也在批評摩連奴令熱刺「走回頭路」、「沉悶」、「戰術過時」,羅渣士仍義無反顧支持恩師,「那是缺乏尊重,通常只是出自那些從未站在場邊督師的人口中。」他認為,足球一直改變和進化,但仍有空間容納不同風格的足球,「荷西是個令球隊踢出隊形的專家,令他們難以被擊敗,從以獲得勝利」,並認定:「他肯定會嘗試為熱刺帶來成功。」

李斯特城7將傷停缺陣

以上只是羅渣士對摩連奴讚美的節錄,實際還要詳盡許多。難以想像一個領隊在賽前記者會上花大部分時間為對手領隊辯護和加以讚賞,或許那是他的肺腑之言,更可能是因為他想拿摩連奴來作遮羞布。畢竟今仗對李斯特城不利因素實在太多:陣中7員主力因傷患或停賽未能上陣。

首循環對熱刺射入奠勝一球的中場占士麥迪臣(James Maddison),表現持續神勇的左閘芝維爾(Ben Chilwell)和同踢同一位置的老將基斯甸富治斯(Christian Fuchs)均因傷提早收咧,左閘位置很大機會由19歲小將勞基湯馬士(Luke Thomas)頂上。

中場馬克艾拜頓(Marc Albrighton)已復操但相信未及操起狀態,加上球季停擺前膝部十字韌帶撕裂的右閘列卡度彭利拿(Ricardo Domingos Pereira) 和中場艾馬迪(Daniel Amartey)兩員長唞傷兵,今仗足足有6人因傷缺陣。

最大問題可能是,今季表現突出的中堅蘇恩古(Caglar Soyuncu)對般尼茅夫一仗領紅停賽3場,今仗繼續不能上陣。

占士麥迪臣和蘇恩古(4號)同時缺陣,將對李斯特城爭逐前四席位帶來重大打擊。(Getty Images)

打定輸數定為球隊減壓?

前四爭逐愈來愈不樂觀,身為領隊的羅渣士不是在找辦法解決,而是再次為自己找下台階,推說今季已是「超額完成」,「我加盟李斯特城時的挑戰是:我可否帶領球隊進佔頭六位?或許那份期望並不一樣。球隊當然有野心,但前六就是前六。」

「我們在首個球季已達成目標真是太好了,現在我們有機會再好一些,上到前四位。即使今年我們做不到,今個球季我們所學習和成就的仍絕對是妙不可言。如果我們做得到,對我們所有人來說也是美好的成就。」羅渣士這番話,跟前熱刺主帥普捷天奴當年的「認輸論」一樣可圈可點,到底是坦白大方認輸,為自己鋪好下台階,還是在緊張關頭為球員減壓,今晚落場看李斯特城球員的戰意自有分曉。

摩連奴仍不失「寸王」本色,揚言歐洲賽有好過無。(Getty Images)

摩連奴:歐霸好過無 仍全力搶分

另一邊廂,熱刺自復賽以來4勝2和1負,慢步升上第七位,是英超球季重開後狀態較好的其中一隊,自11月以來,只有利物浦、曼城和曼聯三隊得分高過熱刺,賽前領隊摩連奴霸氣依然:「如果沒有那些問題,我們一定會更加好。沒有球隊有跟我們類似的問題。」

他傲言:「事實是,自我來到之後我們是第四位,而且是在沒有洛里斯、哈利卡尼、施素高、孫興慜,甚至沒有幾乎所有人之下做到。這反映我們的潛力所在,也是我們正在努力的工作。」

他矢言,最低限度也要取得歐洲賽資格,更聲稱:「那是一個不屬於我們的比賽」,「那不是我們的水平,我們較它優秀,但那始終是歐洲賽」。昔日的摩連奴絕對不會因為排第四而沾沾自喜,但他的功利與效率仍然不容忽視,正如他所言:「足球並不在於你是否值得什麼,而是在於你如果有效率地得到什麼。因此我們不會因為我們不屬於它就不在未來兩仗不去搶分,我們需要贏得比賽」。

前場兩大重心哈利卡尼和孫興慜逐漸重拾佳態,面對後防失去蘇恩古和芝維爾的李斯特城,他的任務相信不難達到。

