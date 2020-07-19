足球轉會︱摩連奴為修咸頓中場放棄熱刺男神　阿仙奴新星換古天奴

當今英超顏值最高男神寶座，毫無疑問屬於擁有西班牙血統的熱刺中場哈利雲克斯（Harry Winks）。他是熱刺青訓出身，可是領隊摩連奴一切實用至上，盛傳他看中修咸頓中場賀積查治（Pierre Hojbjerg），令這個熱刺「親生仔」地位岌岌可危。 另一邊廂，急欲求變的阿仙奴，正跟巴塞隆拿商討一個重量級的交換球員計劃。

哈利雲克斯自2014年升上一隊後，俊朗外型簡直驚為天人，他跟現已解散的英國男子組合One Direction（1D）靚仔成員Liam Payne簡直「餅印」一樣。細看之下，雲克斯面形較尖而且有不少雀斑，Liam近年有點發福，身材亦較粗壯，不過他們皺起眉頭的表情還是極度神似。

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撇除俊朗外表，雲克斯一度是熱刺和英格蘭最有前途新人，熱刺前主帥普捷天奴便曾將他比作沙維和恩尼斯達，認為此子屬於同一類球員，「他跟我們其他中場雲耶馬、艾歷迪亞、穆沙施素高和穆沙迪比利（現已離隊）截然不同，他擁有完全不同的特質。」

他沒有英超大部分中場的「大隻佬」身型，卻因為技術和視野曾被認為是英格蘭陣中潛在能夠改變戰局重要一員。曾效力熱刺的前英格蘭國腳梅菲曾在2018年9月說過，三獅兵團應圍繞雲克斯來建立。

隨着普捷天奴離隊，摩連奴上場，雲克斯的地位不再無可撼動，間中被列作後備。對於中場球員，摩帥向來偏好一身肌肉體能上佳的工兵型球員，盛傳他看中同樣是24歲的修咸頓中場賀積查治。

熱刺的如意算盤

原本為修咸頓隊長的賀積查治，因遲遲不肯跟球會續約，合約只餘最後一年，英超六月復賽後領隊領隊哈辛赫圖禠奪他的隊長資格。他表明希望出戰歐聯，可是似乎沒有頂級球隊向他招手。多次傳出離隊消息，原先傳得最厲害的是目前由安察洛堤帶領的愛華頓，但近日形勢峰迴路轉，有指賀積查治希望加盟熱刺。

最大難題是，熱刺不想花錢買人，於是打算以目前正外借修咸頓的右閘獲加彼德斯（Kyle WALKER-PETERS）來抵消部分轉會費。目前修咸頓未決定是否希望長留彼德斯，因此熱刺如意算盤未必打得響。

【今夏已落實轉會】

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修咸頓明知賀積查治不愁買家，定價企硬2500萬英鎊。摩連奴要擊敗安察洛堤成功搶人，很大機會要賣人套現，剛好價值2500萬到3000萬英鎊之間的雲克斯，被英國《鏡報》指為這宗交易下的犧牲品。

來自丹麥的賀積查治，17歲加盟拜仁慕尼黑，上陣機會不多之下，2016年夏天轉投修咸頓。最初幾年未能適應英超踢法，但自哈辛赫圖上任後表現脫胎換骨，成為陣中表現最搶鏡的中場指揮官，他的高速逼搶和體力型踢法完全是摩連奴最喜愛的類型。

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

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古天奴下一站會否是阿仙奴？（Getty Images）

古安杜斯換古天奴

另一倫敦球會阿仙奴來季相信變動更大，法國足球網站《Foot Mercato》稱，槍手對失意巴塞隆拿的中場球星古天奴有興趣，兩間球會正商討以阿仙奴21歲法國新星古安杜斯（Mattéo Guendouzi）來交換。

場上表現不俗的古安杜斯，因紀律問題盛傳被領隊阿迪達放棄，多間豪門球會紛紛對他表示興趣。另一邊廂，巴塞亦希望盡快脫手賣走古天奴，剛好兩間球會希望均不希望花錢買人，球員交換是最有可能的交易方式。

至於利物浦防線上的炸彈人洛夫雲，再次傳出有機會離隊消息。俄超球隊辛尼特被指已出價900萬英鎊求購，但與利物浦開出的1500萬英鎊仍有一定距離。會否出現去季一樣因價錢談不攏而令洛夫雲轉投羅馬未能成事，有待下回分解。

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