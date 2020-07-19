【西甲】施丹又預告離隊？拒絕承諾下季繼續領軍　皇馬未來添變數

施丹千辛萬苦為皇家馬德里贏得球會史上第34次西甲聯賽冠軍後，記者會上當被問到來季的大計，他沒有眉飛色舞地滔滔不絕，反而說出充滿懸念的一句：「沒有人知道將來會發生什麼事」。 他甚至拒絕表明下季會否繼續帶領銀河艦隊，似乎為再次離隊留下伏筆。

施丹2016年1月首度當上皇馬主帥後，曾創下歐聯三連冠紀錄，西甲冠軍反而只得一次，於是曾笑稱，西甲錦標的難度遠遠高過歐聯。

去年3月重掌帥印，今季他帶領的皇馬終於力壓巴塞重奪西甲冠軍，理應是最意氣風發的一刻。被問到來季如何大展拳腳，他竟然說，「沒有人知道將來會發生什麼事」。他跟球會尚有兩年合約，亦坦言：「我有合約在身，我喜歡這裏」，卻又聲稱：「在足球世界你永遠不知道將來的事情。」

他再補上一句：「這個運動在一日之間已可面目全非，我不知道將來會發生什麼事」。

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施丹拒絕回應來季會否繼續執教，不知是否又是跟加里夫巴利有關。（Getty Images）

又是與加里夫巴利有關？

這番話不禁令人想起他前季尾離隊前亦曾說出類似的言論，當時相信他和球會已知悉陣中皇馬C朗拿度勢將離隊，施丹帶領皇馬在歐聯決賽擊敗利物浦後，拒絕將加里夫巴利變身為「新C朗」並宣告離隊。

及後皇馬在一次過自失去C朗和施丹之下，戰力和戰績滑落──歐聯16強不敵阿積士出局，聯賽遠遠落後巴塞，西班牙盃四強出局。皇馬於是2019年3月又再次請施丹出山，大前提是：加里夫巴利必須離隊。

【西甲】加里夫巴利後備席養生 開心大報復背後 與施丹緣何結怨

【今夏已落實轉會】

+ 8 + 7 + 6

令施丹尷尬的是，去年夏天當他開心地宣布加里夫巴利將於日內離隊的喜訊後，巴利轉投中超球隊江蘇蘇寧的交易卻因球會自行擺烏龍而告吹。於是乎，今季他被迫使用巴利和替對方講好說話，凡此種種相信施丹一定不是味兒。

巴利跟皇馬的合約2022年才屆滿，以目前新冠肺炎肆虐的環境，相信難以有另一支球隊有能力接收。此時此刻施丹這番言論，不知會否又是跟巴利有關。

他的行動已擺明車馬不妥巴利：西甲6月復賽至今9場比賽，巴利只曾1正選1後備上陣，餘下7場放在後備席不用。不知是否因為巴利在後備席上玩過不亦樂乎，再次觸動施丹神經，提早贏得聯賽冠軍後，今晚深夜上演皇馬作客雷加利斯的煞科戰，巴利甚至不在大軍名單之上，令他無法在後備席上繼續「表演」。

【巴利後備席上玩得出神入化】

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「當我們穿上皇家馬德里的球衣，便希望贏得所有比賽。」施丹掛靴前曾效力皇馬5年，在一場巴利被飛出大軍名單的賽前記者會上，他說出他心目中皇馬球員應有態度：「那是皇家馬德里的DNA。這是一場聯賽，不是友誼賽，我們希望有好表現。我不認為我們還要證明什麼，只需要維持目前這份正面的動力，我們希望繼續贏下去。」

施丹VS巴利大戰如何繼續，或許要留待8月8日上演的歐聯16強次回合曼城對皇馬大戰，才會有新進展。

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