【英足總盃】迪基亞再出洋相　車路士終止曼聯不敗走勢闖決賽

英格蘭足總盃4強，曼聯門神迪基亞再度出洋相導致球隊失守，最終車路士在溫布萊球場以3：1擊敗曼聯，終止紅魔鬼各大賽事19場不敗的走勢，將與同市宿敵阿仙奴在8月1日爭奪今季足總盃的錦標。

阿迪達率領的阿仙奴早前以技術性擊倒曼城，率先躋身英格蘭足總盃決賽，而另一決賽席位則由曼聯及車路士角逐。

兩軍主帥蘇斯克查及林柏特今季第4度交手，先前3次皆由蘇帥帶領的曼聯取勝，在兵疲及「爭四」的後顧下，蘇斯克查今仗變陣出擊，收起馬迪爾﹑普巴及格連活特等正選，改以拉舒福特及丹尼爾占士攻堅。

戰至上半場末段，曼聯今仗三中堅之一的拜利與馬古尼頭部相撞，在治理下後未能如常作賽，由馬迪爾後備入替，在長達13分鐘的補時中，艾斯派古達右路傳中，基奧特近門快腳一射，迪基亞未能清脆撲出入網，車路士領先一球返回更衣室。

換邊後僅1分鐘，美臣蒙特在禁區外推順起腳，豈料一記遠射再度考起迪基亞，該名曼聯門將撲救「掂到波皮」但甩手入網，迪基亞再一次犯錯令曼聯在甫易邊便立即失守。

迪基亞今仗首兩個失球片段：

車路士在下半場中段再度擴大領先優勢，馬高斯阿朗素左路傳中，曼聯隊長哈利馬古尼伸腳解圍時不慎「擺烏龍」，紅魔鬼即使由波基斯費南迪斯在完場前射入12碼，同樣未能助球隊收復失地，結果曼聯以1：3不敵車路士出局，同時終止由1月底起的19場不敗走勢。

曼聯首兩個失球，或多或少與迪基亞有關，在迪基亞的全盛時間，撲出基奧特的近射並非難事，第二球「牛油手」更加難辭其咎。

曾多次在不同場合以公開力撐迪基亞的蘇斯克查，眼見愛將今仗再度「派膠」，亦難以出言「盲撐」，「我相信他（迪基亞）知道該球（第2個失球）是不容有失，以他能力絕對能夠撲出，我不清楚他的信心會否被打擊，但我知道他是個心理質素十分強大的球員，他及後亦交出數個精彩的撲救。在門將位置上，我們難以不斷作出變動，當我派出迪基亞時，我對他充滿信心。」

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