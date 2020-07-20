【英超】熱刺3球淨勝李斯特城　摩連奴穩守突擊又贏一場

除了英格蘭足總盃矚目的「紅藍大戰」外，較早時間同樣上演一場關乎歐洲賽資格的賽事，摩連奴帶領的熱刺主場鬥李斯特城，兩軍各有所需，力爭今仗全取3分。熱刺今仗完美演繹摩連奴的防守反擊戰術，結果以3球擊潰李斯特城。

今季大部份時間穩佔聯賽第3位的李斯特城，在英超重開後戰績飄忽，被車路士及曼聯趕上，3支球隊爭奪來季兩個歐聯席位。李城最後兩輪遇上「魔鬼賽程」，先後鬥熱刺及曼聯，定奪李城來季能否再戰歐聯。

李斯特城今輪作客熱刺，正選中堅蘇恩古早前領紅提早完季，主帥羅渣士改以老將韋斯摩根（Wes Morgan）與伊雲斯扼守中路。熱刺方面，摩連奴仍然倚重哈利卡尼及孫興慜兩大王牌攻堅。

摩連奴接掌熱刺後，將他的足球理念注入球隊，以穩守突擊為主，今仗球隊完美演繹摩帥的戰術。開賽早段，熱刺在後場策動一次反擊，哈利卡尼傳給左路的孫興慜，長驅直進殺入禁區並以假動作騙過對手後，扣入大位起腳，省中李斯特城守衛祖斯甸反彈入網，6分鐘先開紀錄。

李斯特城及後有黃金機會追平，艾約斯接應隊友傳中，禁區內心口控定起腳，熱刺隊長洛里斯反應奇快化解危機。李城未能扳和後再吃一記悶棍，熱刺再度使出反擊，盧卡斯莫拉直線傳給入楔的哈利卡尼建功，在37分鐘擴大優勢。

「橋唔怕舊，最緊要受」，熱刺反擊戰術再一次奏效，卡尼左路接應莫拉的傳送，正以為他在邊路威脅不大時，卡尼扣入大位妙射「網仔」得手，3分鐘內梅開二度，熱刺以3球領先返回更衣室。

李斯特城下半場未能收窄比分，哈利卡尼在比賽末段再度建功，可惜越位在先，今仗無緣大演帽子戲法，結果熱刺保持勝果至完場，3球淨勝對手，以58分暫時在聯賽榜壓過狼隊升上第7位；李城吞下復賽後第3場敗仗，比直接競爭對手曼聯及車路士踢多一場，爭四形勢相當被動。

摩連奴的如意算盤打得響，全場亦依照摩連奴的劇本進行，今仗繼續「放棄控球」，全場僅錄得不足3成的控球率，同時僅得3次中目標的攻門亦轉化成入球，結果3次反擊擊潰李斯特城。

摩連奴賽後受訪表示今仗戰術運用得宜，同時盛讚門將洛里斯的表現，「我們今仗得以執行戰術，得以防線交出讓人放心的表現，尤其是隊長洛里斯交出多個重要的撲救，對球隊十分重要。」

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：