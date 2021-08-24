東京殘奧開幕禮｜多條電視頻道直播　許家俊任國芬擔任港隊持旗手

東京殘奧開幕禮在香港時間今晚7時於東京國立競技場舉行，港台電視32台、香港開電視77台、無綫財經•資訊台85台、ViuTVsix 96台等頻道現場直播。港隊田徑選手任國芬及游泳代表許家俊擔任開幕禮持旗手。



東京殘奧將於香港時間今晚7時揭幕，但香港殘奧會表示，馬術運動員曾靝賜騎乘的馬匹腳部傷患未完全康復，他將退出盛裝舞步個人賽及團體賽。另由謝佩婷、鍾美娟及曾靝賜組成的3人隊伍，亦需退出混合公開組盛裝舞步團體賽。（了解更多：曾靝賜坐騎傷患未癒退賽 香港馬術隊缺戰團體賽）

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會上周三公布由田徑運動員任國芬及游泳運動員許家俊擔任開幕禮持旗手，帶領香港代表團進場。

跑手任國芬將第二度出戰殘奧運，她於上屆女子T36級100米及200米賽事同樣以打破個人最佳時間晉身決賽，並於印尼2018亞洲殘疾人運動會200米項目中奪銅，成績持續進步。

新晉泳將許家俊為首次出戰殘奧運，他近年在國際賽事嶄露頭角，先於印尼2018亞洲殘疾人運動會男子S14級100米背泳以1分02秒44刷新個人最佳時間，勇奪金牌；及後在國際智障人士運動聯會環球運動會於同一項目摘金，同時打破大會紀錄。

東京殘奧8月25日港隊賽程。（01美術製圖）

港隊參與東京殘奧基本資料：

東京2020殘疾人奧運會將於2021年8月24日至9月5日舉行，來自超過160個國家及地區、約4400名運動員參與22個運動項目。

今屆香港代表團由64人組成，其中24名運動員分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目，當中一半運動員皆為首次出戰殘奧運；另有40名教練、運動科學及醫療人員、輔助人員、地區殘奧會代表及職員隨隊出發。

香港代表團於上屆里約熱內盧2016殘奧運勇奪2金2銀2銅，並自1972年起參與的12屆殘奧運累積40金、37銀、49銅共126面獎牌。

香港殘奧代表團運動員名單：

射箭：

危家銓（男子複合弓公開組個人賽）



田徑：

鄧雨澤（男子T20級跳遠）

任國芬（女子T36級100米、女子T36級200米）



羽毛球：

陳浩源（男子WH2級單打）

朱文佳（男子SH6級單打）



硬地滾球：

楊曉林（混合BC2級個人賽）

何宛淇（混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽）

廖詠彤（混合BC3級雙人賽）

謝德樺（混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽）

劉慧茵（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）

梁育榮（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）

黃君恒（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）



馬術：

謝佩婷（混合I級盛裝舞步個人賽、混合I級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）

鍾美娟（混合III級盛裝舞步個人賽、混合III級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）

曾靝賜（混合III級盛裝舞步個人賽、混合III級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）



游泳：

陳睿琳（女子S14級100米背泳、女子SB14級100米蛙泳、女子S14級100米蝶泳、女子S14級200米自由泳、女子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）

張可盈（女子S14級100米蝶泳、女子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）

許家俊（男子S14級100米背泳、混合S14級4x100米自由泳）

鄧韋樂（男子S14級100米蝶泳、男子S14級200米自由泳、男子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）



乒乓球：

吳玫薈（女子TT11級單打）

王婷莛（女子TT11級單打）



輪椅劍擊：

吳舒婷（女子A級花劍個人賽、女子A級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

余翠怡（女子A級花劍個人賽、女子A級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

鍾婉萍（女子B級花劍個人賽、女子B級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

