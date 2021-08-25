東京殘奧．不斷更新｜余翠怡闖個人重劍8強　王婷莛小組兩連勝

東京殘奧次日（26日）比賽展開，香港輪椅劍擊隊登場，余翠怡﹑吳舒婷與鍾婉萍出戰女子個人重劍。出戰A級個人賽的余翠怡16強擊敗烏克蘭劍手，順利躋身8強，將在香港時間下午14：10與中國劍手榮靜爭入4強。

出戰女子TT11級乒乓球單打分組賽的兩名港將命途各異，王婷莛擊敗里約奧運金牌得主，勇奪兩連勝；吳玫薈則直落三局不敵俄羅斯球手。



【8月26日】

【13:30】余翠怡出戰女子A級個人重劍16強，以15：10擊敗烏克蘭劍手，躋身8強，與中國劍手榮靜爭奪4強席位。吳舒婷則以12：15不敵匈牙利的Zsuzsanna KRAJNYAK，16強止步。

【12:40】港隊兩名乒乓女將再度在TT11級單打分組賽亮相，王婷莛挑戰上屆金牌得主﹑烏克蘭的Natalya KOSMINA，這名年僅17歲的小將毫無懼色，先以11：7及11：9連取兩局，即使對手扳回一城，依然對她沒有影響，再取一局11：6奠定勝局，以局數3：1拿下兩連勝。

吳玫薈迎戰俄羅斯的Elena Prokofeva，力戰下以9：11﹑7：11及7：11落敗。王婷莛與吳玫薈將於明日（27日）出戰分組賽最後一仗。

【10:00】「七金劍后」余翠怡偕隊友吳舒婷及鍾婉萍分途出擊，出戰女子A﹑B級個人重劍分組賽。余翠怡分組賽拿下3勝1負；隊友吳舒婷則取得2勝2負，二人順利躋身淘汰賽。余翠怡將鬥烏克蘭劍手，吳舒婷則迎戰匈牙利劍手，二人將於香港時間下午13：10出戰，爭入8強。另外，出戰B級個人賽的鍾婉萍，小組賽錄得1勝5負，無緣晉身淘汰賽。

余翠怡（右）小組賽以3勝1負躋身16強。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

【8月25日】

【17:15】港將陳睿琳出戰女子100米蝶泳S14級賽事，游出1分06.65秒，奪得第4名 ；另一泳手張可盈則游出1分11.29秒，以第8名完成比賽。

港將陳睿琳出戰女子100米蝶泳S14級決賽，奪得第4名。（Getty Images）

【12:40】兩位港隊乒乓球女將分途出擊，同樣在分組賽旗開得勝。王婷莛在女子TT11級單打分組賽B組，面對法國的Lea Ferney，首局險勝12：10，雖然之後大敗一局3：11，但她企穩陣腳，連贏兩局11：6及12：10，以3：1局數取勝。在第4局，王婷莛一度落後5：10，但她連救5個「game point」，再贏多兩分反勝。

吳玫薈在女子TT11級單打分組賽A組，日本的Ito Maki，先贏兩局14：12及11：9，儘管對方追回一局11：8，但吳玫薈在第4局贏得輕鬆，以11：3勝出，局數贏3：1。這兩場出現一個幾有趣的畫面，由於兩場比賽幾乎同時舉行，港隊乒乓球教練陳栩要「兩頭走」，要來回兩張枱教路。

【09:05】陳睿琳及張可盈兩名港出戰女子S14級100米蝶泳初賽。陳睿琳游第5線道，而張可盈就會游第7線。陳睿琳游出1分07.2秒，以小組首名完成，締造新殘奧紀錄，但她的殘奧紀錄很快在接下來另一場初賽被其他選手打破。陳睿琳是兩年前倫敦世錦賽的銅牌得主，而在3年前的亞殘運，她更加是這個項目的冠軍。至於張可盈就游出1分10.68秒，刷新個人最佳時間，以小組第5名完成。

東京殘奧︱阿富汗無代表出賽開幕禮驚現持旗手 真相極傷感

在早上的初賽第1組，游第5線道的陳睿琳游出1分7.2秒。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

陳睿琳總成績排第3名晉級決賽，張可盈剛好以第8名入決賽。在今日香港時間下午5時10分的女子S14級100米蝶泳決賽，陳睿琳及張可盈會為為港隊爭奪今屆首金。

【08:55】男子S14級100米蝶泳初賽，24歲的香港泳手鄧韋樂游第2線。他游出1分2.53秒，在小組僅以第6名觸池，總成績未能躋身前8名，無法入決賽。蝶泳並非鄧韋樂的主項，他最擅長的是200米自由泳，他是上屆殘奧的金牌得主。

【8月24日】

香港代表團排在葡萄牙之後入場，任國芬及許家俊手持特區區旗，帶領代表團入場。許家俊表示，非常開心及榮幸可以在開幕禮做持旗手，實屬人生難忘經歷；至於任國芬則說：「很榮幸第一次在那麼大型的殘奧會上擔任持旗手，希望市民都可以透過電視看直播，支持香港隊。」

香港殘奧代表團在東京殘奧開幕禮入場。（Getty Images）

香港代表團團長胡小玲於開幕禮結束後表示：「運動員抵達東京後，積極把握賽前練習時間提升狀態，準備就緒迎戰賽事。我謹代表全體團員感謝香港市民的熱烈支持，期望帶來更多好消息。」

今屆殘奧運首日賽事於明天（25日）展開，港隊將出戰游泳男、女子S14級100米蝶泳初賽及乒乓球女子TT11級單打小組賽，其中蝶泳賽事將產生三甲。

東京殘奧開幕禮，香港代表團進場。（美聯社）

身穿綠色西裝的中國代表團排第98隊進場，由女子輪椅射箭運動員周佳敏及男子田徑運動員王浩持旗入場。今屆中國代表團派出251名運動員，參加20個大項，共341個小項。

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阿富汗雖然受戰亂影響，未能派員參賽，但大會都安排工作人員持阿富汗國旗入境。（路透社）

東京殘奧將於香港時間今晚7時揭幕，但香港殘奧會表示，馬術運動員曾靝賜騎乘的馬匹腳部傷患未完全康復，他將退出盛裝舞步個人賽及團體賽。另由謝佩婷、鍾美娟及曾靝賜組成的3人隊伍，亦需退出混合公開組盛裝舞步團體賽。（了解更多：曾靝賜坐騎傷患未癒退賽 香港馬術隊缺戰團體賽）

港隊陸續抵達東京展開賽前練習（按圖放大）

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香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會上周三公布由田徑運動員任國芬及游泳運動員許家俊擔任開幕禮持旗手，帶領香港代表團進場。

跑手任國芬將第二度出戰殘奧運，她於上屆女子T36級100米及200米賽事同樣以打破個人最佳時間晉身決賽，並於印尼2018亞洲殘疾人運動會200米項目中奪銅，成績持續進步。

新晉泳將許家俊為首次出戰殘奧運，他近年在國際賽事嶄露頭角，先於印尼2018亞洲殘疾人運動會男子S14級100米背泳以1分02秒44刷新個人最佳時間，勇奪金牌；及後在國際智障人士運動聯會環球運動會於同一項目摘金，同時打破大會紀錄。

港隊參與東京殘奧基本資料：

東京2020殘疾人奧運會將於2021年8月24日至9月5日舉行，來自超過160個國家及地區、約4400名運動員參與22個運動項目。

今屆香港代表團由64人組成，其中24名運動員分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目，當中一半運動員皆為首次出戰殘奧運；另有40名教練、運動科學及醫療人員、輔助人員、地區殘奧會代表及職員隨隊出發。

香港代表團於上屆里約熱內盧2016殘奧運勇奪2金2銀2銅，並自1972年起參與的12屆殘奧運累積40金、37銀、49銅共126面獎牌。

香港殘奧代表團運動員名單：

射箭：

危家銓（男子複合弓公開組個人賽）



田徑：

鄧雨澤（男子T20級跳遠）

任國芬（女子T36級100米、女子T36級200米）



羽毛球：

陳浩源（男子WH2級單打）

朱文佳（男子SH6級單打）



硬地滾球：

楊曉林（混合BC2級個人賽）

何宛淇（混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽）

廖詠彤（混合BC3級雙人賽）

謝德樺（混合BC3級個人賽、混合BC3級雙人賽）

劉慧茵（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）

梁育榮（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）

黃君恒（混合BC4級個人賽、混合BC4級雙人賽）



馬術：

謝佩婷（混合I級盛裝舞步個人賽、混合I級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）

鍾美娟（混合III級盛裝舞步個人賽、混合III級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）

曾靝賜（混合III級盛裝舞步個人賽、混合III級盛裝舞步個人自選動作賽、混合公開組盛裝舞步團體賽）



游泳：

陳睿琳（女子S14級100米背泳、女子SB14級100米蛙泳、女子S14級100米蝶泳、女子S14級200米自由泳、女子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）

張可盈（女子S14級100米蝶泳、女子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）

許家俊（男子S14級100米背泳、混合S14級4x100米自由泳）

鄧韋樂（男子S14級100米蝶泳、男子S14級200米自由泳、男子SM14級200米個人四式、混合S14級4x100米自由泳）



乒乓球：

吳玫薈（女子TT11級單打）

王婷莛（女子TT11級單打）



輪椅劍擊：

吳舒婷（女子A級花劍個人賽、女子A級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

余翠怡（女子A級花劍個人賽、女子A級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

鍾婉萍（女子B級花劍個人賽、女子B級重劍個人賽、女子花劍團體賽、女子重劍團體賽）

