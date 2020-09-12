【英超直播賽程】曼城李斯特城周日碰頭　利物浦阿仙奴壓軸演好戲

經過高低跌宕的一季，英超強勢回歸！今季賽程緊湊，第三周續有Big 6對碰大戰，衛冕利物浦和去季足總盃冠軍阿仙奴，本港時間周一深夜3時15分演本周壓軸大戰。 其餘Big 6球隊方面，曼城周日晚迎戰李斯特城也是本周另一場觸目賽事，至於新敗的曼聯本周會打頭陣，周六頭場作客白禮頓，車路士則於同日稍後遇上西布朗。另一倫敦勁旅熱刺則於周日晚上迎戰紐卡素。

近5仗英超碰頭紅軍2勝2和

利物浦與阿仙奴今季早已在社區盾交手，法定時間打和後「兵工廠」互射12碼取勝贏出；加上僅數月前的「去季」尾比賽，阿仙奴亦擊敗已篤定奪冠輕裝上陣的「紅軍」，每次遇上利物浦看似有特別心得應付。

英超第二輪直播賽程，焦點賽事是車路士對利物浦。（01美術製圖）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：

紅軍去季首奪英超後堅持量入為出，領隊高普講明滿意目前陣容，不會有重大收購。不過近日已有傳堤亞高艾簡達拿即將加盟，實力仍有調整空間。

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車路士大破慳囊連買數將

本身人腳充足的車仔，上季踢來前中後三線球員均有級數不足之感。因轉會禁令，夏薩特離隊後未有替補，今夏一次過將儲下的彈藥盡用。前線買入迪姆華拿，和7200萬英鎊加盟的夏維斯上仗看來明顯未上力；來自阿積士的薛耶治，李斯特城來投的左閘芝維爾和中堅堤亞高施華仍未亮相。車路士今季實力可謂深不見底，今仗主場出擊，有機會挫紅軍銳氣。

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【今夏已落實轉會】