【英超直播賽程】曼聯周日迎戰熱刺　利物浦守尾門征維拉

經過高低跌宕的一季，英超強勢回歸！今季賽程緊湊，第四周續有Big 6對碰大戰，周日摩連奴再度率領熱刺回到傷心地奧脫福作客曼聯。衛冕冠軍利物浦，本港時間周日深夜2時15分壓軸作客維拉。 其餘強隊方面，曼城周六深夜作客列斯聯，至於車路士本周會打頭陣，周六頭場迎戰水晶宮演「倫敦打吡」，愛華頓則於同日稍後遇上白禮頓。另一倫敦勁旅阿仙奴則於周日晚上迎戰錫菲聯。

近5仗英超碰頭熱刺2勝2負1和

談論曼聯和熱刺，焦點人物仍然離不開摩連奴。今季是摩帥第一次帶領熱刺開季，首戰不敵異軍突起的愛華頓後，痛定思痛大發神威，惜勇銳前鋒孫興慜受傷，前線要靠哈利卡尼獨力支撐。不過一班小將如尼當比利、利古朗、馬特杜靴迪等表現漸漸上力，今仗作客奧脫福，有力一戰。

英超第二輪直播賽程，焦點賽事是車路士對利物浦。（01美術製圖）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：

不過熱刺現時只得哈利卡尼一名可靠前鋒也非辦法，有傳球會已跟賓菲加達成協議，借用一季後有權選擇以4500萬歐元買斷，摩連奴希望盡快成事。熱刺與賓菲加近期來往甚密，去季已有謝特臣費南迪斯（Gedson Fernandes）外借到熱刺至今季完結，同樣有優先買斷權。

【熱刺2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

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曼聯買入雲迪碧克對辦

曼聯本身人腳變動相對較少，不過從阿積士撬來中場雲迪碧克則可謂神來之筆。有這名充滿活力的球員在中場遊走，令前線更有水準。配合去季已展現身價的波基斯費南迪斯和近況逐漸回勇的保羅普巴，相信曼聯今季仍不容忽視。

【熱刺2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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【曼聯2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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【今夏已落實轉會】