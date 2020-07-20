【西甲】巴塞煞科5球大勝吐烏氣　美斯破紀錄獨攬兩殊榮

隨皇家馬德里提早一輪封王，今季西甲已曲終人散，煞科戰對皇馬已成例行公事，皇馬作客被降班的雷加利斯迫和2：2。 今季衛冕失敗並上輪主場落敗的巴塞隆拿，將艾拉維斯當作「出氣袋」，5球大破對手，挽回近期的頹勢。

盛傳將帥不和的巴塞隆拿，復賽後多次失分，將聯賽錦標拱手相讓予死敵皇家馬德里，上輪更在主場不敵奧沙辛拿，隊長美斯場上「頹爆」外，賽後批評球隊表現與一支弱隊沒有分別，警告延續這表現必定在歐聯出局。

巴塞衛冕失敗兼主場遭絕殺 美斯心灰意冷狠批球隊

美斯上仗頭耷耷眼濕濕（按圖放大）：

知恥近乎勇，雖然煞科戰已成例行公事，但巴塞希望以今仗一壯行色，為8月初舉行的歐聯注下強心針。巴塞由「神童」安素法迪（Ansu Fati）在24分鐘先開紀錄，為大勝揭開序幕，亦是該名17歲小將今季第7個聯賽入球。美斯及蘇亞雷斯在上半場往後時間各建一功，半場已遙遙領先3球。

巴塞隆拿在下半場繼續施壓，施美度在57分鐘再下一城，美斯及後再度接應佐迪艾巴的助攻，攻入今仗第2個入球，為球隊「埋齋」，最終5球大勝主場的艾拉維斯。

巴塞隆拿在煞科戰5球大勝艾拉維斯，以勝仗結束今季聯賽。（Getty Images）

美斯再締紀錄 西甲首人七奪神射手殊榮

雖然巴塞隆拿未能如願衛冕今季西甲冠軍，但美斯多項個人數據同樣位列榜首。美斯在今仗梅開二度及交出1個助攻，累積25個入球及21個助攻，單季造出「雙雙」數據外，更一人包攬神射手及助攻王的殊榮，亦是西甲史上首人7度奪得神射手寶座。

美斯縱然再度締造歷史，但他依然對球隊失落聯賽錦標而耿耿於懷，「雖然西甲神射手是個相當具份量的獎項，但對我而言，所有個人殊榮也是其次，我更希望與球隊一同贏得西甲錦標」。

美斯今仗貢獻兩入球及一助攻，個人勇奪神射手及助攻王殊榮。（Getty Images）

西甲煞科戰部份賽果（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

另外，早前已篤定奪冠的皇馬，同一時間作客雷加利斯，隊長沙治奧拉莫斯今仗再有進帳，攻入今季第11個聯賽入球，加上阿辛斯奧的入球，但皇馬亦未能以一場勝仗結束今季西甲，結果以2：2與雷加利斯握手言和。

皇馬與巴塞戰畢西甲後，兩軍仍要準備8月初舉行的歐聯賽事，分別硬撼曼城及拿玻里，爭奪打入8強的席位。