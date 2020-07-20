【英超】屈福特突解僱皮雅臣　帶黃峰脫離榜尾深淵仍食無情雞

英超球隊屈福特宣布，解僱領隊皮雅臣（Nigel Pearson），今季第3度換教頭，由U23教練為臨時主帥，完成今季最後兩場比賽。

屈福特今季已先後炒查維加西亞（Javi Garcia）及科里斯（Quique Sanchez Flores），皮雅臣於12月接手時，「黃蜂」排在榜尾，離安全區有6分距離。

皮雅臣為屈福特第3名領隊。（Getty Images）

這名前李斯特城領隊帶領當時僅得一勝的屈福特，在快車期間一度取得4勝2和佳績。惟踏入1月表現不濟，復賽後首4戰1和3敗。

雖然最近連贏兩場讓他們看到護級曙光，但作客1：3不敵韋斯咸，離降班區之有3分之隔，一點也不安全。

屈福特現時與降班區只有3分距離。（Getty Images）

屈福特餘下兩場英超比賽，先後對曼城及阿仙奴，雖然聯賽對兩隊都是「例行公事」，但實力仍遠高於屈福特，要在曼城、阿仙奴身上取分非易事。在此時炒領隊，如若當地傳媒所指皮雅臣與班主龐素（Gino Pozzo）沒有不和，屈福特似乎「舉定白旗」。

英超降班區形勢（只列最後5名）：

屈福特最後兩場要硬撼曼城及阿仙奴。（Getty Images）

除了皮雅臣外，其助手、前李斯特城教頭莎士比亞（Craig Shakespeare）亦「冇得留低」，屈福特餘下兩場將由U23教練穆連斯（Hayden Mullins）領軍。

英超第37輪直播賽程（按圖放大）：