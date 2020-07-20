德甲｜葛斯成行家眼中「今季最失望球員」　出國闖蕩或是翻身希望

曾幾何時，馬里奧葛斯是德國足球的天之驕子，2014年為德國射入最重一的一球，讓「日耳曼軍團」再嘗捧起世界盃的滋味。 可惜，一場怪病，讓他由天跌落地上，受傷病影響，本應是現今德國核心的中場，變成了眾人眼中的「最大失望」。

德甲球員為2019/20年進行公投，28歲的葛斯今季渡過了沮喪的一季，只為「蜜蜂兵團」在聯賽上陣15次，多數都是後備上陣，錄得3個入球，得到了3成選票，成為今季最失望球員。

一度被視為「德國美斯」，葛斯如今卻成為了德甲最失望球員。（Getty Images）

曾經的德國希望

葛斯在中前場能勝任多個位置，集速度、技術、創造力於一身，曾被視為世上最佳年輕球員之一，德國傳奇球星碧根鮑華更形容他為「德國的美斯」。

。於德甲曾為多蒙特及拜仁蒙尼克，合共奪得5次德甲冠軍，葛斯2014年隨德國征戰巴西世界盃，葛斯在決賽88分鐘上陣，加時攻入奠定勝局的一球，讓德國在1990年後重奪世界盃，成為了最大功臣。

馬里奧葛斯2014年捧起世界盃，為球員生涯的高峰。（Getty Images）

葛斯因怪病纏身，表現不大如前。（Getty Images）

2016至17年球季，葛斯重返成名地多蒙特，花了不少時間重新適應母會的風格，卻在2月突然因病脫離戰線，事後發現他患上了罕見的肌肉病變，使他體能下降及增磅之餘，亦容易受傷。

在拜仁及重返多蒙特表現受到影響，正是這個病。亦因為這場病，使得葛斯變得不一樣。

葛斯離開多蒙特，或到其他聯賽落班。（Getty Images）

葛斯表現因為病情變得時好時壞，今季約滿未能獲得續約，再度離開多蒙特。28歲的葛斯還年輕，但德甲對「今季德甲最失望球員」已不是一個選擇。

葛斯的足球生涯不會因離開多蒙特而完結，雖然德甲球會未必敢接收這名中場，但西甲的西維爾、意甲球隊費倫天拿及法甲的摩納哥，都有意簽這名德國球星。

較早前，亦有估計指葛斯可能與高普「重拾舊歡」，投向利物浦懷抱。葛斯表示一直有與高普保持聯絡，在自己17歲的時候，由青年隊獲提拔，對方教導他有關職業足球的一切，又給予上陣的機會，大家經常聯絡，高普非常了解他，而自己一直尋求新的挑戰。

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