列斯聯升英超｜7000人無口罩狂歡　酒樽狂飛女警「中頭獎」入院

列斯聯提早取得升班資格，16年後重返英超，球迷連夜慶祝，卻未有做好防疫措施及保持社交距離。 列斯警方指，日前有7000名球迷於市內廣場聚集，無視社交距離限令，更有一名女警被球迷掟樽「爆頭」入院。

多得哈特斯菲日前以2：1擊敗西布朗，列斯聯提早確定升班資格，不少球迷即到主場艾蘭路球場慶祝升班，但未有配戴口罩，亦無視社交距離。

列斯聯球迷到市內廣場慶祝升班。（Getty Images）

不過，周日（19日）慶祝奪得英冠重返英超的活動規模更大，約7000名球迷於列斯市內的千禧廣場聚集，而且更有小部分人鬧事，向維持秩序的警方掟樽，有15人受傷，其中一名為女警，頭部受傷頗為嚴重需要送院。

西約克郡警方表示有9人因鬧事被捕。（Getty Images）

少數球迷戴上口罩。（Getty Images）

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西約克郡警方其後發表聲明，指有9人違反公眾秩序罪被捕，直到接近午夜才能完成清場。他們又提醒球迷疫情仍未受控，強調不允許公眾聚集，但會繼續以主動交流的方法提醒大眾疫情的嚴重性。

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