【新冠肺炎】金球獎歷史首次停辦　「疫情下無法作出公正評審」

新冠肺炎波及全球，球壇一度陷入停擺，雖然部分賽事以閉門形式重開，但停賽多時無疑仍是對球員大有影響。 金球獎主辦單位《法國足球》周一（20日）宣布，以「不公平」為由，停頒這個被視為球員個人最高榮譽的獎項一年。

金球獎自1956年起，每年都會頒發給當年最佳球員，今年停辦為史上首次。《法國足球》認為今年球壇受新冠肺炎影響，在這種情況下強行揀出最佳球員為「不正當」的做法，故決定停辦一年。

受新冠肺炎影響，金球獎史無前例停辦一年。（網上圖片）

《法國足球》於聲明中表示，金球獎的象徵意義遠超在球場上的出色表現，公平性比起一切都重要，不能只從一個球員的數據去評價他得獎的機會。因疫情連累一些聯賽如法甲、荷甲腰斬賽季，現時的候選人都不可能得到公平的評審。

過去5年金球獎得主：

2019年：美斯（阿根廷/巴塞隆拿/前鋒）（Getty Images）

寧可小痛不留痕

聲明又指，全球220名評審現時亦有可能受疫情影響，無法好好觀察候選人的表現，進一步影響金球獎的公正，不希望使得獎者被加下「在新冠肺炎危機的特殊情下得獎」的名字，「寧可金球獎的歷史受點小傷，亦不想留下重大傷痕」。

主辦單位指2019年金球獎得獎者不會有後任，「因為不會有2020年金球獎」。

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