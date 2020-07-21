【意甲】C朗破紀錄領軍力克拉素　祖雲達斯與九連霸僅一步之遙

美斯與C朗拿度雖然分隔兩地，但兩大球王依舊屢破紀錄，恍如隔空較勁。 美斯全季西甲交出入球及助攻「20+」，成為首名球員7奪神射手殊榮；C朗拿度在今輪意甲梅開二度，累積攻入50個意甲入球，打破舒夫真高的紀錄，成為意甲史上最快攻入50球的球員，同時助球隊力克拉素，取得關鍵的3分。

意甲重開前，祖雲達斯與拉素在榜首爭持激烈，但由「細恩」施蒙尼恩沙基帶領的拉素，復賽後多次「自爆」，加上早前經歷3連敗後逐漸遠離榜首，爭標夢漸見渺茫。

今仗前領先次席國際米蘭5分的祖雲達斯，倘若今仗全取3分的話，將擴大領先優勢至8分，聯賽9連霸的偉業高唱入雲，但「老婦人」必須先問過「細恩」。

祖雲達斯主場惡鬥拉素，原先正選上陣的希古恩，在開賽前熱身時疑似拉傷肌肉，結果改由戴巴拿入替攻堅。兩軍在上半場各有一次中柱機會，祖雲達斯的阿歷山辛度頭槌及拉素尖刀恩莫比尼的勁射同樣無功而還。

下半場開賽初段，C朗拿度禁區外勁射省中拉素守衛巴斯圖斯的手部，球證翻查VAR後認為拉素球員在禁區犯手球，結果直指12碼點，C朗拿度親自擔任劊子手，一射中鵠，下半場6分鐘打破僵局。戴巴拿與C朗及後在中圈附近合力逼搶成功，二人前方僅餘下拉素門將，戴巴拿帶入禁區橫傳予C朗射入空門，3分鐘內梅開二度，54分鐘祖雲達斯領先至2：0。

C朗梅開二度，協助祖雲達斯力克拉素。（美聯社）

C朗及後仍有機會連中三元，可惜他的頭槌攻門敵不過門楣，無緣「戴帽」。祖雲達斯的邦路斯末段侵犯恩莫比尼博得12碼，親自操刀建功，在83分鐘追成1：2，但無礙「祖記」今仗主場全取3分。

祖雲達斯現時以80分高踞榜首，領先次席的國際米蘭8分，意甲只剩下最後4輪聯賽，只要「老婦人」下輪作客擊敗烏甸尼斯，便可提早3輪封王，連續9年贏得意甲錦標；吞下復賽後第5場敗仗的拉素，以69分暫列第4位，比第3位的阿特蘭大少兩分。

C朗拿度帶領球隊取得寶貴的3分外，他同時再度打破紀錄，C朗今仗梅開二度，使他在意甲累積入球超過50球，僅花61場便打破50大關，刷新「烏克蘭核彈頭」舒夫真高的紀錄，成為意甲史上最快攻入50球的球員。另外，C朗亦是首名球員在英超﹑西甲及意甲均攻入50球以上的球員。