【英超】狼隊兩球淨勝水晶宮反超熱刺　錫菲聯征戰歐洲賽夢碎

英超來季出戰歐聯及歐霸的資格，直至最後兩輪仍有不少變數。狼隊由「爭四」變「爭六」，與熱刺及錫菲聯爭奪出戰歐霸的席位。 狼隊及錫菲聯今輪主場分途出擊，狼隊兩球擊敗水晶宮，但錫菲聯則一球不敵愛華頓。

一度有望爭奪來季歐聯席位的狼隊，早前連續不敵阿仙奴及錫菲聯後，已與「爭四」愈走愈遠。前無去路，後有追兵，熱刺不經不覺已緊隨狼隊，再有差池或連歐霸席位亦不保。

狼隊今仗主場對水晶宮，主帥紐奴以近況大勇的占美尼斯及「大隻佬」艾達馬查奧爾攻堅。主隊戰至上半場末段打開紀錄，杜靴迪右路傳中，普丹斯門前頭槌建功，攻入加盟狼隊後的首個入球，在41分鐘領先1球。

艾達馬查奧爾右路施展突破能力，以一敵二下傳中，皮球輾轉落在莊尼卡斯度腳下，他背對龍門後轉身施射，在68分鐘奠定勝局，以兩球淨勝水晶宮。狼隊全取3分後，以59分重返聯賽第6位，並以1分之差反壓熱刺，力保歐霸席位。狼隊現時距離第4位的李斯特城3分，雖然機會渺茫，但數字上仍有希望躋身歐聯。

今季表現驚喜的錫菲聯，同樣力爭歐洲賽席位，但在關鍵時刻卻接連遇上挫折，兩球不敵李斯特城後，最後兩輪聯賽不容有失。

錫菲聯今仗主場迎戰愛華頓，惟主隊在甫換邊後隨即失守，施古臣的死球傳中，李察利臣接應頭槌頂入全場唯一入球，同時打破錫菲聯的歐洲賽夢。錫菲聯以54分暫列第8位，與第6位的狼隊距離5分，篤定無緣來季在歐洲賽亮相。