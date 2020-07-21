【西乙】日本「藍武士」命運各異　岡崎奪冠柴崎降班　香川未收咧

三名日本現役或前國腳今季轉戰西乙，凌晨煞科戰後命運各異，以「藍武士」中場指揮官柴崎岳最感無奈。 柴崎效力昔日勁旅拉科魯尼亞，在最後一輪為護級而戰，卻突告延期。護級主要對手在煞科戰獲勝，令拉科不戰而降，生死戰將變成例行公事。延期原因，又是肆虐全球的新冠肺炎。

拉科魯尼亞在賽前排尾4，必須主場擊敗排第7富恩拉巴達（Fuenlabrada），才有機會逃出生天。可是，客軍在賽前2小時，有7名球員及5名教練在新冠肺炎測試中呈陽性反應，球賽必須延期。

柴崎岳下半季助球隊追分，可惜仍要降班。（柴崎岳Instagram）

煞科日賽事同時展開，結果令拉科「冇得救」。盧高（Lugo）及阿爾巴塞特（Albacete）賽前領先拉科1分，均在煞科日取勝。拉科就算取勝，追至與邦弗拉甸拿（Ponferradina）同分，亦因為兩軍兩循環總比數2：3而落後，結果不戰而降，39年來首次降到西乙B（第3級）聯賽。而身為球員，何事比「不戰而降」更無奈？可能是確定降班，仍要補賽。因為富恩拉巴達仍有機會入圍升班附加賽，補賽極可能要擇日重賽。

拉科職球員集合，聽取延期消息。（拉科魯尼亞Twitter）

柴崎今季加盟拉科，在上半季出場機會不穩定，但自季中易帥，便大部分時間擔任正選。不過，球隊今季戰績大起大落，開鑼戰取勝後竟連續19場聯賽不勝，易帥後又隨即「大反彈」連勝7場。西乙復賽後他們表現亦不差，可是煞科日前3連敗，又從中下游跌回降班區，令這支千禧年首奪西由冠軍的球隊降班。

香川真司在西乙上陣30場，射入4球，尚有附加賽要應付。（薩拉戈薩twitter）

煞科日後，柴崎未收咧，另一「藍武士」香川真司亦未可休息。他今季加盟薩拉戈薩，協助球隊奪得第3位，入圍附加賽爭升班。而已經退出日本國家隊的前鋒岡崎慎司則喜逢第二春，開季前經歷轉會風波後，從馬拉加轉到侯爾斯卡（Huseca），成為主力之一，在全季西乙射入12球，球隊更在煞科日後上奪得冠軍。34歲的岡崎，一年合約已屆滿，有可能行使條款續約一年，來季亮相西甲。

岡崎慎司加盟馬拉加僅5天，因球隊財政問題而未能註冊，轉投侯爾斯卡卻奪冠升班。（侯爾斯卡twitter）

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