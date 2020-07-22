英超護級大逃亡！維拉擊敗阿仙奴現轉機　屈福特大敗跌入降班區

英超護級形勢有變，形成3隊只能活一隊的格局！ 原本排尾3的阿士東維拉主場以1：0擊敗阿仙奴，同時尾4的屈福特主場以0：4大敗於曼城腳下，令到兩隊排名換位。維拉及屈福特同得34分，前者以較佳得失球升上17位，自2月以來首次逃離降班區。

昨晚兩場英超，皆由護級分子主場對上游球隊，原本排尾3的維拉靠馬莫特查斯古特在27分鐘的角球攻勢中抽入，以1：0擊敗阿仙奴。至於原本排尾4的屈福特就對亞軍曼城，兵敗如山倒；史達寧梅開二度，加上菲爾科頓及拿樸迪各建一功，曼城以4：0大炒剛解僱領隊皮雅臣的屈福特。

維拉靠查斯古特入波擊敗阿仙奴：

+ 4 + 3 + 2

這輪比賽不但令維拉在分數上追到屈福特，現時兩隊同得34分，更令到得失球差距逆轉，屈福特大敗後得失球差跌到-27，至於維拉就升到-26，所以兩隊排名換位，維拉自2月28日後首次逃離降班區，升上17位。至於屈福特就跌落尾3的第18位。在最後一輪，屈福特將作客阿仙奴，而維拉就要作客韋斯咸。

屈福特被曼城四度破門，主場以0：4大敗，跌落尾3。（路透社）

屈福特剛炒領隊皮雅臣，現由U23教練穆連斯（Hayden Mullins）暫時領軍。（路透社）

現時護級形勢，包尾的諾域治暫得21分，篤定降班。第19位的般尼茅夫37戰得31分，得失球為-27；第18位的屈福特37戰34分，得失球也是-27；第17位的維拉37戰34分，得失球為-26；第17位的韋斯咸36戰37分，得失球為-13。這4隊之中只能活兩隊。

不過，韋斯咸只有數字上的機會降班，他們只要在餘下兩場比賽多取1分，就能夠肯定留級；就算全敗，還要屈福特及維拉在煞科戰同時贏波，而且他們的得失球領先維拉及屈福特超過10球，所以「槌仔幫」都相當穩陣。韋斯咸今輪會作客曼聯，最後一場就迎戰維拉。

因此，般尼茅夫、屈福特及維拉勢於最後一輪，爭奪一個留級席位。