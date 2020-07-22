【西甲】施丹勢踢加里夫巴利出皇馬？　經理人堅稱不會離隊

加里夫巴利近年屢傳與皇家馬德里主帥施丹不和，季尾一直長駐後備席，煞科戰更是大軍名單榜上無名。這名威爾斯翼鋒的去向已成話題，施丹似乎已棄用巴利，但後者經理人近日出招，使巴利去向更加撲朔迷離。

外國傳媒不時報道巴利與施丹不和的消息，最近巴利沒有出場機會，更在後備席玩得樂此不疲，皇馬奪得今季西甲，眾將慶祝之時，巴利亦是無心參與其中，最後皇馬於煞科戰作客雷加利斯一仗，更被踢出大軍名單。

【巴利後備席上玩得出神入化】

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施丹當時僅以「技術理由」（Technical reason）作解釋，但外界都視之為巴利在皇馬生涯已經完結。

不過，巴利的經理人Jonathan Barnett近日於《BBC》的訪問中，明確表示巴利哪裏都不去。

巴利似乎勢必離開皇馬，但經理人一句「哪裏都不去」又令去向成疑。（Getty Images）

「加利夫狀況不錯，他仍有兩年合約在身，」Barnett說：「未有隨隊踢煞科戰確令人失望，但他不會離開皇馬。」

事實上，有意賣走巴利的皇馬一直都未能找到一間球會，願意承擔巴利高昴的周薪。熱刺曾傳出希望回收巴利，要巴利減薪至約15萬鎊，但最終只停留在「傳聞」階段。

曾傳出巴利重返熱刺，最終只停留在傳聞階段。（Getty Images）

除了熱刺外，亦有報道傳出巴利去中超加盟江蘇蘇寧的消息，當時施丹公開表示，巴利離隊對任何一方都是最好選擇，但最後未有成事。施丹說得如此直白，可見巴利已成這名法國一代球王的「頂心杉」。

再者，新冠肺炎威脅未除，過去3個月球壇停擺亦令轉會市場帶來不少影響，不少球會「慳得就慳」的情況下，未必願意支付鉅額轉會費及薪酬，就算施丹棄用巴利，皇馬要賣人亦非易事。

未知聽到巴利經理人的一席話，施丹仍否笑得出？（Getty Images）

早已說過巴利不會離開的Barnett更說：「巴利喜歡在馬德里的生活，他就如隊中任何一人般強。當然，（用不用巴利）這些事最後亦是由施丹話事，只是現時世上很難有一間球會能買得起巴利。」

【今夏已落實轉會】